मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Budh Gochar 2025: सितंबर में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, आर्थिक तंगी होगी दूर

    30 अगस्त 2025 को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर तक वहीं रहेंगे। इस दौरान तुला सहित कुछ राशियों को भाग्योदय, आर्थिक लाभ और करियर-कारोबार में सफलता मिलेगी। बुध की कृपा से धन वृद्धि, मान-सम्मान, पारिवारिक सुख और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 05:24:07 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 05:24:07 AM (IST)
    Budh Gochar 2025: सितंबर में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, आर्थिक तंगी होगी दूर
    Budh Gochar 2025

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 30 अगस्त 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। शाम 4 बजकर 45 मिनट पर वे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 15 सितंबर को वे कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान कई राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

    भाग्योदय और आर्थिक समृद्धि के संकेत

    विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। बुध देव का यह गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिससे भाग्योदय और आर्थिक समृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जातक विभिन्न माध्यमों से धन कमाने में सफल होंगे और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और आपकी बुद्धिमत्ता से समाज में सम्मान भी बढ़ेगा।

    घर-परिवार में सामंजस्य बनेगा

    जॉब से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारी वर्ग को लाभकारी पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे। आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और सरकारी माध्यम से भी धन लाभ संभव है। पारिवारिक स्तर पर भी आपका कद बढ़ेगा और घर-परिवार में सामंजस्य बनेगा।

    मार्गदर्शन और सफलता दोनों प्राप्त होंगे

    बुध देव की कृपा से आपके भीतर न्यायप्रियता और सत्यवादिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप मधुरभाषी होंगे, जिससे रिश्तों और कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही धर्म-कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। इस अवधि में बड़े और गुणी लोगों का साथ मिलेगा, जिससे आपको मार्गदर्शन और सफलता दोनों प्राप्त होंगे।

    कुल मिलाकर, बुध देव का यह गोचर तुला समेत कई राशियों के लिए सुख-समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खोलेगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.