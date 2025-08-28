Budh Gochar 2025: सितंबर में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, आर्थिक तंगी होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 30 अगस्त 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। शाम 4 बजकर 45 मिनट पर वे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 15 सितंबर को वे कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान कई राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

भाग्योदय और आर्थिक समृद्धि के संकेत विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। बुध देव का यह गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिससे भाग्योदय और आर्थिक समृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जातक विभिन्न माध्यमों से धन कमाने में सफल होंगे और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और आपकी बुद्धिमत्ता से समाज में सम्मान भी बढ़ेगा।

घर-परिवार में सामंजस्य बनेगा जॉब से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कारोबारी वर्ग को लाभकारी पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे। आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी और सरकारी माध्यम से भी धन लाभ संभव है। पारिवारिक स्तर पर भी आपका कद बढ़ेगा और घर-परिवार में सामंजस्य बनेगा। मार्गदर्शन और सफलता दोनों प्राप्त होंगे बुध देव की कृपा से आपके भीतर न्यायप्रियता और सत्यवादिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप मधुरभाषी होंगे, जिससे रिश्तों और कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही धर्म-कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। इस अवधि में बड़े और गुणी लोगों का साथ मिलेगा, जिससे आपको मार्गदर्शन और सफलता दोनों प्राप्त होंगे।