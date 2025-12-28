मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध 29 दिसंबर को धनु राशि में करेंगे गोचर, बनेगा बुधादित्य योग

    Mercury Transit in Sagittarius: बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे करीब रहने वाला ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह बुद्धि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 10:25:03 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 10:34:23 AM (IST)
    Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध 29 दिसंबर को धनु राशि में करेंगे गोचर, बनेगा बुधादित्य योग

    HighLights

    1. मेष, सिंह, धनु व कुंभ के राशि के जातकों का बदलेगा भाग्य
    2. धनु राशि में तीन ग्रह पहले से हैं, बुध ग्रह के प्रवेश से बनेगा चतुर्ग्रही योग
    3. साल 2025 खत्म होने से दो दिन पहले इस वर्ष का आखिरी गोचर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। वर्ष 2025 के समापन से पहले दो दिन पूर्व वर्ष का अंतिम गोचर बुध ग्रह का होगा। ग्रहों का राजकुमार बुध 29 दिसंबर सोमवार को सुबह सात बजकर 14 मिनट पर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह के धनु राशि में प्रवेश से बुधादित्य योग बनाएंगे। इस ग्रह गोचर से मेष, सिंह, धनु व कुंभ राशि के जातकों को परेशानियों से निजात मिलने के साथ लाभ भी मिलेगा।

    ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे करीब रहने वाला ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, नौकरी और निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है।


    चतुर्ग्रही योग का होगा निर्माण

    बुध ग्रह के धनु राशि में प्रवेश से बुधादित्य योग बनेगा, क्योंकि धनु राशि में सूर्य देव पहले से ही विराजमान है और मंगल एवं शुक्र भी धनु राशि में स्थित होने के कारण चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा।

    बुध गोचर और चतुर्ग्रही योग चार राशि वालों को लाभ देगा

    मेष : इस राशि के जातक वालों के लिए यह बुध गोचर शुभ रहेगा। कारोबारी जातकों को बड़ा आर्डर मिल सकता है। निवेश कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी कार्य बनेंगे। यात्रा से लाभ होगा, जो विद्यार्थी पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई करेंगे, उन्हें अच्छा नतीजा मिलेगा।

    सिंह : राशि के जातकों को यह गोचर सकारात्मक फल देगा। जीवनसाथी या लव पार्टनर से रिश्ता मजबूत होगा। यह समय निजी जीवन के लिए शुभ रहेगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

    धनु : राशि वालों के लिए तो यह समय सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। इसी राशि में बुध गोचर हो रहा है, जो सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ मिलकर चतुग्रही योग बनाएंगे। इन लोगों को नौकरी-व्यापार में उन्नति मिलेगी। निवेश कर सकते हैं। अटका हुआ धन मिलेगा।

    कुंभ : राशि के लोगों को भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिल सकती है। निजी जीवन में भी खुशहाली रहेगी।

    अस्वीकरण : इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.