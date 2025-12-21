New Year 2026: 29 दिसंबर से शुरू होंगे अच्छे दिन... इन 2 राशियों की चमक जाएगी किस्मत!

धर्म डेस्क। नए साल 2026 के आगमन से ठीक पहले ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं।

बुध देव 29 दिसंबर को सुबह 07:27 बजे वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वे इस राशि में 16 जनवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे, जिसके बाद मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से दो राशियों पर देखने को मिलेगा, जिससे उनका नया साल यादगार बन सकता है:

1. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नया साल बुध की विशेष कृपा लेकर आएगा।

वाणी का प्रभाव: आपकी बातचीत की शैली में मधुरता आएगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र और समाज में लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे।

करियर और धन: न्याय, शिक्षा और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत शुभ है। आपकी बुद्धि और कौशल से धन अर्जन के नए रास्ते खुलेंगे।

सफलता: लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपके मान-सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी। आर्थिक तंगी से भी राहत मिलने के प्रबल योग हैं।

2. मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए बुध का गोचर आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगा।

व्यापार में लाभ: विशेषकर आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। साझेदारी में काम करने वालों को हालांकि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

पारिवारिक सहयोग: जीवनसाथी और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

उपाय: अपनी कुंडली में बुध को और मजबूत करने के लिए भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें। साथ ही, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना लाभदायक रहेगा।

बुध का यह गोचर बौद्धिक क्षमता और व्यावसायिक सफलता का कारक बनेगा, जिससे इन राशियों के लिए साल 2026 की शुरुआत शानदार रहने वाली है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।