चातुर्मास समाप्त, अब 20 नवंबर से देवउठनी एकादशी से शुभ मांगलिक कार्य होंगे शुरू

धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष स्थान है। इसे देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा पूरी करके जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस अवसर पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। हालांकि, कुछ वैष्णव परंपराओं में उदया तिथि के आधार पर 21 नवंबर को भी व्रत रखा जाएगा। ऐसे में व्रत की तारीख तय करने के लिए स्थानीय पंचांग और पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखना उचित रहेगा।

भगवान विष्णु के जागने की क्या है मान्यता? ज्योतिषाचार्य पंडित डॉ गणेश शर्मा ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उनके जागने का विधान है। इसी कारण इस तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि श्रीहरि के जागृत होने के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके घी का दीपक जलाएं। श्रीहरि को पीले फूल, फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें। दिनभर अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रखें। शाम को भगवान की आरती करें और दीपदान करें। पूजा के दौरान परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना करें।