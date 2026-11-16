छठ महापर्व का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला 36 घंटे का निर्जला व्रत

धर्म डेस्‍क। लोक आस्था, आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक चार दिवसीय छठ महापर्व सोमवार, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा। रविवार शाम अस्त होते सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करने के बाद अब श्रद्धालु सोमवार तड़के उषा अर्घ्य की तैयारियों में जुटेंगे।

इसके लिए व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह होने से पहले ही नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे बने छठ घाटों पर पहुंचेंगे। बांस के सूप और दउरा में सजाए गए ठेकुआ, नारियल, गन्ना और विभिन्न मौसमी फलों के साथ सूर्यदेव की आराधना की जाएगी।

सूर्य की पहली किरण दिखाई देते ही व्रती जल में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद करीब 36 घंटे से जारी निर्जला उपवास का पारण किया जाएगा। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व संपन्न हो जाएगा। सूर्य की पहली किरण के इंतजार में रात से ही शुरू होगी घाटों पर चहल-पहल छठ पूजा के अंतिम दिन घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। रविवार को संध्या अर्घ्य देने के बाद से ही व्रती सोमवार सुबह होने वाले अनुष्ठान की तैयारियों में लगे हुए हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद को पारंपरिक बांस के सूप और दउरा में सजाकर रखा गया है। परिवार के सदस्य भी पूजा की तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं।

सोमवार तड़के व्रती परिवार के साथ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पहुंचकर पूजा की सामग्री व्यवस्थित की जाएगी और सूर्यदेव के उदय होने की प्रतीक्षा होगी। जैसे ही आसमान में सूर्य की लालिमा दिखाई देगी, श्रद्धालु जल में खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर रहेगा। श्रद्धालु सूर्यदेव और छठी मैया से परिवार की सुख-शांति, संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। अस्त होते और उगते सूर्य की पूजा का अनूठा संदेश छठ महापर्व की सबसे खास परंपराओं में अस्ताचलगामी और उदीयमान दोनों सूर्य की आराधना शामिल है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। उनकी उपासना के माध्यम से श्रद्धालु प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने इस परंपरा का निर्वहन किया, जबकि सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व की अंतिम पूजा संपन्न की जाएगी। इस परंपरा के पीछे जीवन के प्रत्येक पड़ाव को समान महत्व देने का भाव भी जुड़ा है। छठ पूजा में अस्त होते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा जाता है, जितनी आस्था के साथ उगते सूर्य की आराधना होती है। यह पर्व प्रकृति के सम्मान, जीवन में सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश देता है। उषा अर्घ्य के बाद खुलेगा 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास छठ पूजा में खरना के बाद शुरू होने वाला निर्जला व्रत इस महापर्व का सबसे कठिन चरण माना जाता है। शनिवार को खरना की पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों ने करीब 36 घंटे के उपवास की शुरुआत की थी। इस दौरान वे न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही पानी पीते हैं।

रविवार शाम सूर्यास्त के समय संध्या अर्घ्य देने के बाद भी व्रत जारी रहा। सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और पूजा की सभी विधियां पूरी करने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर उपवास खोलेंगे। परिवार के सदस्य उन्हें प्रसाद खिलाकर पारण कराएंगे। इसके बाद घरों में भी प्रसाद वितरण होगा और चार दिनों से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का विधिवत समापन हो जाएगा। ठेकुआ से लेकर मौसमी फलों तक, पारंपरिक प्रसाद से भरे सजे सूप छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में ठेकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद के रूप में शामिल होता है। गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से तैयार किया जाने वाला ठेकुआ छठ की पहचान माना जाता है। इसके साथ केला, नारियल, सेब, संतरा, गन्ना, सिंघाड़ा, अदरक और मूली जैसे फल एवं मौसमी उत्पाद भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं। इन सभी सामग्रियों को बांस से बने सूप और दउरा में पारंपरिक तरीके से सजाया जाता है। व्रती परिवार के सदस्यों के सहयोग से पूजा की सामग्री घाट तक लेकर पहुंचते हैं। उषा अर्घ्य के दौरान इन्हीं प्रसादों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों में बांटने की परंपरा निभाई जाती है।