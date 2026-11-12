बिहार में छठ पूजा के लिए खास हैं ये 8 घाट, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

धर्म डेस्क। बिहार में छठ पूजा की तैयारियां शुरू होते ही नदियों और तालाबों के घाटों पर रौनक बढ़ने लगती है। चार दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व में व्रती डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

बिहार में छठ पूजा का अलग ही महत्व है। यहां कई ऐसे घाट और धार्मिक स्थल हैं, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचते हैं। पटना के गंगा घाटों से लेकर औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर तक, इन जगहों पर छठ के दौरान आस्था का बड़ा संगम देखने को मिलता है।

पटना के ये 4 घाट हैं छठ पूजा के प्रमुख केंद्र 1. गांधी घाट, पटना: गंगा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट पटना के प्रसिद्ध घाटों में शामिल है। छठ पूजा के दौरान यहां बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु पहुंचते हैं। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर अगली सुबह उगते सूर्य की पूजा तक घाट पर खास रौनक रहती है। 2. कलेक्ट्रेट घाट, पटना: पटना का कलेक्ट्रेट घाट भी छठ पूजा के लिए जाना जाता है। गंगा किनारे बने इस घाट पर व्रती पारंपरिक सूप में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद सजाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। पर्व के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है।

3. दीघा घाट, पटना: दीघा इलाके में गंगा किनारे स्थित घाटों पर छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आसपास के मोहल्लों और दूसरे इलाकों से भी व्रती यहां अर्घ्य देने आते हैं। घाटों को सजाया जाता है और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। 4. गाय घाट, पटना: पटना सिटी की ओर स्थित गाय घाट भी छठ पूजा के प्रमुख स्थलों में शामिल है। यहां गंगा में खड़े होकर व्रती डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ गीतों और पारंपरिक पूजा से पूरा इलाका भक्तिमय हो जाता है। भागलपुर और मुंगेर के इन घाटों पर भी जुटते हैं व्रती 5. बरारी घाट, भागलपुर: गंगा नदी के किनारे स्थित बरारी घाट भागलपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। छठ के मौके पर यहां आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शाम के अर्घ्य के साथ ही अगली सुबह उगते सूर्य की पूजा के लिए भी घाट पर भीड़ रहती है। 6. कष्टहरणी घाट, मुंगेर: मुंगेर का कष्टहरणी घाट धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। गंगा किनारे स्थित इस घाट पर सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। छठ पूजा के दौरान यहां विशेष रौनक देखने को मिलती है। व्रती गंगा में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।

सूर्य मंदिरों के कारण खास हैं ये दो धार्मिक स्थल 7. देव सूर्य कुंड, औरंगाबाद: औरंगाबाद जिले के देव में स्थित सूर्य मंदिर बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शामिल है। मंदिर के पास बने सूर्यकुंड में छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। छठ के मौके पर कुंड और मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। 8. बड़गांव सूर्य मंदिर, नालंदा: नालंदा जिले का बड़गांव सूर्य मंदिर भी छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहां सूर्य देव की उपासना करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। छठ के दौरान मंदिर और आसपास के जलाशय में विशेष धार्मिक माहौल रहता है। व्रती यहां डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। 15 और 16 नवंबर को दिया जाएगा सूर्य को अर्घ्य इस साल छठ पूजा 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी। 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी। 14 नवंबर को खरना किया जाएगा। इसके बाद 15 नवंबर की शाम को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं, 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करेंगे।