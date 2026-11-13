Chhath Puja 2026: छठ महापर्व आज से, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी व्रती महिलाएं

धर्म डेस्‍क। लोक आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान व्रती महिलाएं संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करेंगी। पर्व के दौरान कठिन नियमों का पालन करते हुए लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाएगा।

इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होगी और समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ होगा।छह पर्व मुख्य रूप से पूर्वांचल में दीपावली की तरह मनाया जाता है। देश-विदेश में बसे बिहारी छठ पर्व मनाने के लिए घर आ जाते हैं, जो लोग नही आ पाते हैं, वे सामूहिक रूप से छठ पूजा का आयोजन उत्साह व उमंग के साथ करते हैं। नगर में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में फल-सब्जियों व पूजन सामग्री की खरीदारी की जा रही है।

ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। इस महापर्व में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानकर उनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्यदेव आरोग्य, ऊर्जा और जीवन के आधार हैं, जबकि छठी मैया को संतान की रक्षा और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि इस पर्व में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार के कल्याण के लिए कठोर तप और नियमों का पालन करती हैं। चार दिन तक चलेंगे धार्मिक अनुष्ठान छठ महापर्व के पहले दिन 13 नवंबर शुक्रवार को नहाय-खाय होगा। इस दिन व्रती पवित्र स्नान कर स्वच्छता और सात्विकता के साथ व्रत का संकल्प लेंगी। भोजन में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल ग्रहण किए जाएंगे। इसे शुद्धता और संयम के साथ पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।