Deepotsav 2025: पांच दिन इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक और पाएं मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क: दीपोत्सव, जो पांच दिनों तक मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार दीपोत्सव (Deepotsav 2025) की शुरुआत शनिवार, 18 अक्टूबर को धनतेरस से होगी और समापन बुधवार, 23 अक्टूबर को भाई दूज पर होगा। हर दिन का अपना अलग महत्व और पूजन विधि होती है। आइए जानते हैं इन दिनों में कहां दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है।

धनतेरस – 18 अक्टूबर (Dhanteras) दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस है, जो इस बार शनिवार, 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाने का विधान है। यह कुबेर देव की कृपा प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही शाम को दक्षिण दिशा में चार मुख वाला यम का दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। इससे परिवार को स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।