Deepotsav 2025: धनतेरस से भाई दूज तक, जानिए 5 दिनों की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

    Diwali 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली (Diwali 2025) का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार पांच दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है। ऐसे में, आइए जानते हैं दीपोत्सव के हर दिन के लिए जरूरी पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट, ताकि पूजा में कोई कमी न रह जाए।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 08:35:28 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 08:36:50 AM (IST)
    धर्म डेस्क। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली (Diwali 2025) का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार पांच दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज पर होता है।

    इन पांचों दिनों की पूजा का धार्मिक महत्व है और हर दिन की पूजा सामग्री भी अलग होती है। ऐसे में आइए जानते हैं दीपोत्सव के हर दिन के लिए जरूरी पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट, ताकि पूजा में कोई कमी न रह जाए।


    धनतेरस पूजा सामग्री (Dhanteras 2025)

    तिथि - 18 अक्टूबर 2025

    धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के लिए ये सामग्री अवश्य रखें -

    लक्ष्मी-गणेश और कुबेर देव की मूर्ति या तस्वीर

    कुबेर यंत्र और श्री यंत्र

    लकड़ी की चौकी, नया बहीखाता और कलम

    अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर

    गंगाजल, घी, शक्कर

    पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, फल

    फूल, माला

    पीले और लाल रंग के नए वस्त्र

    छोटी दीपावली पूजा सामग्री (Choti Diwali 2025)

    तिथि - 19 अक्टूबर 2025

    छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के दिन भी लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए सामग्री रखें -

    गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति

    लकड़ी की चौकी, जनेऊ, कलावा

    घी, रोली, चंदन, हल्दी, चावल

    धूपबत्ती, दीपक

    फूल, फल, मिठाई

    खील-बताशे, पंचामृत, गंगाजल

    दीपावली पूजा सामग्री (Diwali 2025)

    तिथि - 20 अक्टूबर 2025

    दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन की मुख्य सामग्री -

    गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र

    चौकी, कलश, नया लाल कपड़ा

    दीपक, घी, तेल, बाती

    गंगाजल, पंचामृत

    सिंदूर, हल्दी, रोली, अक्षत, चंदन

    धूप, अगरबत्ती

    फूल, माला, पान, सुपारी, लौंग, इलायची

    मिठाई

    गोवर्धन पूजा सामग्री (Govardhan Puja 2025)

    तिथि - 22 अक्टूबर 2025

    गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए आवश्यक सामग्री -

    गाय का गोबर (गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए)

    पूजा की थाली, कलश में जल

    रोली, चावल, फूल

    धूप, दीप, बताशे

    मिठाई, दही, शहद, गंगाजल, फूल माला

    भाई दूज पूजा सामग्री (Bhai Dooj 2025)

    तिथि - 23 अक्टूबर 2025

    भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक कर उनके मंगल जीवन की कामना करती हैं। पूजा के लिए सामग्री रखें -

    नारियल

    रोली, अक्षत, चंदन

    मौली धागा या कलावा

    दीपक, सुपारी, पान का पत्ता

    मिठाई, फल

    दूर्वा घास

