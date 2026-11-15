व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, सोमवार की भोर में उगते सूर्य की उपासना से पूर्ण होगा छठ पर्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। संस्कारधानी में लोकआस्था, प्रकृति और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ अब अपने चरम की ओर बढ़ चला है। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ आरंभ हुए अनुष्ठान में शनिवार को खरना की परंपरा श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हुई।

दिनभर उपवास रखने के बाद व्रतियों ने संध्या में छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा-अर्चना कर गुड़ की खीर, रोटी और पारंपरिक प्रसाद का भोग लगाया। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो गया। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया और सोमवार की भोर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन होगा।

भोर की पहली किरण के साथ पूर्ण होगा व्रत सोमवार 16 नवंबर को महापर्व का अंतिम चरण होगा। सूर्योदय के समय व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके बाद छठी मैया की पूजा, परिवार की सुख-समृद्धि, संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के साथ व्रत का पारण होगा। जबलपुर में सोमवार को सूर्योदय का समय लगभग सुबह छह बजकर 24 मिनट है। नर्मदा तटों से तालाबों तक सजेगी आस्था की छटा जबलपुर में छठ महापर्व का विस्तार अब किसी एक क्षेत्र या समाज तक सीमित नहीं है। गौरीघाट, तिलवाराघाट, भटौली घाट से लेकर अधारताल, हनुमानताल, रांझी और शहर के दूसरे तालाबों तक सूर्योपासना की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश-बिहार महासंघ के अनुसार शहर में इस वर्ष 18 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक रूप से छठ पूजा की व्यवस्था की गई है। इनमें गौरीघाट का उमाघाट प्रमुख आयोजन स्थल है।