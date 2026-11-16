Devuthani Ekadashi 2026 Date: 20 या 21 नवंबर, किस दिन है देवउठनी एकादशी?

धर्म डेस्‍क। देव उठनी एकादशी 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को मनाई जाएगी, जबकि गौना या वैष्णव एकादशी शनिवार, 21 नवंबर को है। यह तुलसी विवाह, भक्ति व्रत और शुभ कामों की शुरुआत से जुड़ा है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू त्योहार चातुर्मास के दौरान चार महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु के पारंपरिक जागरण का प्रतीक है।

देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, तुलसी विवाह और हिंदू शादियों के मौसम की पारंपरिक शुरुआत से जुड़ी है। भक्त पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और तय पारण के समय अपना व्रत खोलते हैं। आइये इसके बारे में विस्‍तार से संपूर्ण जानकारी प्राप्‍त करते हैं।

देव उठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह मौका चतुर्मास के खत्म होने और पारंपरिक रूप से शुभ कामों को फिर से शुरू करने का प्रतीक है।

यह आम तौर पर सुबह के पारण के शेड्यूल से अलग है और व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक ज़रूरी बात है।

2026 में, हरि वासर 21 नवंबर को लगभग 12:07 PM पर खत्म होगा। इसलिए, नई दिल्ली में स्मार्त पारण करने का तय समय दोपहर 1:11 PM से 3:18 PM तक है।

पारण का मतलब है एकादशी का व्रत तोड़ना। पारंपरिक रूप से, पारण द्वादशी तिथि को हरि वासर, द्वादशी का पहला भाग खत्म होने के बाद किया जाता है।

जो लोग 21 नवंबर को गौना या वैष्णव एकादशी मना रहे हैं, वे 22 नवंबर को अपने तय लोकल समय के अनुसार पारण करेंगे।

देव उठनी एकादशी का पारण 21 नवंबर, 2026 को दोपहर 1:11 बजे से दोपहर 3:18 बजे तक होगा, जो भक्त नई दिल्ली में स्मार्त व्रत रख रहे हैं।

देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। तिथि 20 नवंबर की सुबह शुरू होगी और 21 नवंबर, 2026 की सुबह खत्म होगी।

ज़्यादातर आम त्योहार कैलेंडर 20 नवंबर को मुख्य तारीख के तौर पर दिखाते हैं। भक्तों को व्रत के लिए सही दिन तय करने के लिए अपने परिवार की परंपरा या लोकल पंचांग को फॉलो करना चाहिए।

यह अंतर एकादशी तिथि, सूर्योदय और उसके बाद के बारहवें दिन के आधार पर व्रत की तारीखें तय करने के पारंपरिक नियमों के कारण है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, स्मार्त पाठन शुक्रवार, 20 नवंबर को है, जबकि गौना या वैष्णव एकादशी शनिवार, 21 नवंबर को है।

अलग-अलग हिंदू परंपराओं में व्रत अलग-अलग दिन रखे जाते हैं, इसलिए कई भक्त देव उठनी एकादशी 2026 की तारीख को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।

देव उठनी एकादशी 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को स्मार्त भक्तों के लिए और शनिवार, 21 नवंबर को गौना या वैष्णव अनुयायियों के लिए है। मुख्य तारीख 20 नवंबर है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, व्रत रखने की दूसरी तारीख 21 नवंबर है।

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं।

देव उठनी एकादशी का महत्व

1. भगवान विष्णु का जागना

यह त्योहार चार महीने के दिव्य आराम के बाद भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक रूप से जागने का प्रतीक है।

2. चतुर्मास का अंत

चतुर्मास प्रार्थना, व्रत, भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन से जुड़ा समय है। पारंपरिक रूप से, देव उठनी एकादशी के साथ यह समय खत्म होता है।

3. शुभ रस्मों की शुरुआत

कई हिंदू समुदाय देव उठनी एकादशी के बाद सही शुभ समय के हिसाब से शादियों, सगाई पार्टियों, गृहप्रवेश और दूसरे समारोहों की प्लानिंग फिर से शुरू करते हैं।

4. तुलसी पूजा का महत्व

हिंदू परंपरा में, तुलसी को पवित्र माना जाता है और यह भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस दौरान तुलसी विवाह मनाया जाता है।

5. आध्यात्मिक अनुशासन और भक्ति

भक्त आस्था दिखाने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति वाले कामों में शामिल होते हैं।



देव उठनी एकादशी व्रत कथा: भगवान विष्णु के जागने की कहानी

देव उठनी एकादशी व्रत कथा पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु के चतुर्मास के दौरान आराम करने और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनके जागने से जुड़ी है।

हिंदू परंपरा के अनुसार, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और दूध के ब्रह्मांडीय सागर, क्षीरसागर में शेषनाग पर आराम करते हैं।

इन चार महीनों के दौरान, भक्त धार्मिक रस्में, व्रत और प्रार्थना करते हैं। कई समुदाय पारंपरिक रूप से शादी जैसे बड़े शुभ समारोह आयोजित करने से बचते हैं।

माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उनका जागना नए सिरे से शुरुआत, अच्छी शुरुआत और शुभ त्योहार की पारंपरिक शुरुआत का प्रतीक है।

भक्त दीये जलाकर, घंटियां बजाकर, शंख बजाकर, भक्ति गीत गाकर और तुलसी के पत्ते, फूल और मौसमी फल चढ़ाकर भगवान का स्वागत करते हैं।

यह घटना तुलसी माता और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के विवाह समारोह, यानी तुलसी विवाह से भी जुड़ी है।

देव उठनी एकादशी की कहानी का संदेश क्या है?

यह पारंपरिक कहानी विश्वास, भक्ति, अनुशासन, संयम और नई शुरुआत के महत्व पर ज़ोर देती है।

देव उठनी एकादशी के दौरान अलग-अलग इलाकों में दूसरी कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, जिनमें सच्ची भक्ति की लोक कथाएँ और तुलसी और वृंदा की कहानी शामिल है।

परिवार अपनी धार्मिक परंपरा में मौजूद देव उठनी एकादशी की कहानी के वर्शन को फॉलो कर सकते हैं।

देव उठनी एकादशी पूजा विधि 2026: घर पर पूजा कैसे करें

देव उठनी एकादशी पूजा की रस्म में पूजा की जगह की सफाई करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना, पारंपरिक व्रत रखना, व्रत कथा सुनना और तय समय पर पारण करना शामिल है।

देव उठनी एकादशी पूजा विधि

स्टेप 1: सुबह जल्दी उठें और नहा लें

दिन की शुरुआत नहाकर और साफ कपड़े पहनकर करें। घर की सफाई करें और पूजा की जगह तैयार करें।

स्टेप 2: व्रत का संकल्प लें

अपने परिवार की परंपरा और अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें।

स्टेप 3: पूजा की जगह तैयार करें

भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ जगह पर स्थापित करें। जगह को फूलों, दीयों, रंगोली और पारंपरिक प्रसाद से सजाएं।

स्टेप 4: तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाएं

भक्त पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, पीले फूल, मौसमी फल और दूसरी उपयुक्त चीजें चढ़ाते हैं।

स्टेप 5: विष्णु की पूजा करें

दीप जलाएं, धूप जलाएं और भगवान विष्णु के नामों का जाप करें या भक्ति भाव से प्रार्थना करें।

स्टेप 6: भगवान विष्णु के जागने का स्वागत करें

कई घरों में, भगवान विष्णु के जागने का स्वागत करने के लिए घंटियां, शंख और भक्ति गीतों का इस्तेमाल किया जाता है।

स्टेप 7: व्रत कथा पढ़ें या सुनें

देव उठनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और परिवार के रिवाज के अनुसार आरती करें।

स्टेप 8: पारण के साथ व्रत पूरा करें

सही तारीख पर, बताए गए पारण पर व्रत खोलें। सही तरीका धार्मिक रिवाजों के हिसाब से अलग हो सकता है।

देव उठनी एकादशी व्रत के नियम और व्रत का खाना

देव उठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति के तौर पर रखा जाता है। कुछ भक्त सख्त व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग आधा या फलाहारी व्रत रखते हैं। रस्में परिवार और धार्मिक परंपरा के हिसाब से अलग-अलग होती हैं।

बिना पानी के व्रत रखने से डिहाइड्रेशन हो सकता है और यह असुरक्षित हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं, बुज़ुर्गों और जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है या जो दवाएँ ले रहे हैं, उनके लिए। सुरक्षित, बदले हुए व्रत के तरीकों के बारे में किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह ली जा सकती है।

तुलसी विवाह 2026: तारीख, रस्में और महत्व

नई दिल्ली कैलेंडर के द्रिक पंचांग के अनुसार, तुलसी विवाह 2026 शनिवार, 21 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह पवित्र तुलसी के पौधे का शालिग्राम के रूप में या भगवान विष्णु-कृष्ण की तस्वीर के साथ प्रतीकात्मक विवाह है।

तुलसी विवाह 2026 तिथि और समय

कुछ समुदाय एकादशी को ही या प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच दूसरी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं।

तुलसी विवाह कैसे मनाया जाता है?

तुलसी के पौधे को फूलों, लाल कपड़े और पारंपरिक गहनों से सजाया जाता है।

गन्ने और दूसरी सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक छोटा मंडप बनाया जा सकता है।

तुलसी के पौधे के बगल में भगवान विष्णु की एक शालिग्राम या मूर्ति रखी जाती है।

भक्त प्रार्थना करते हैं, मिठाई और फल चढ़ाते हैं, और एक सिंबॉलिक शादी की रस्म मनाते हैं।

परिवार के लोग आरती और प्रसाद बांटने के लिए इकट्ठा होते हैं।

देव उठनी एकादशी के बाद शादियां क्यों शुरू होती हैं?

देव उठनी एकादशी पारंपरिक रूप से चातुर्मास के खत्म होने की निशानी है, यह एक ऐसा समय है जब कई हिंदू समुदाय बड़े शुभ कामों से बचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु का जागना शुभ समय की वापसी का संकेत देता है। इस वजह से, परिवार पारंपरिक रूप से इन चीज़ों की प्लानिंग शुरू कर देते हैं:

शादियां और सगाई की पार्टियां।

गृह प्रवेश या गृहप्रवेश समारोह।

मुंडन और परिवार की दूसरी रस्में।

धार्मिक त्योहार और कम्युनिटी के जमावड़े।

हालांकि, देव उठनी एकादशी का मतलब यह नहीं है कि उसके बाद हर तारीख अपने आप शुभ हो। परिवार आमतौर पर हर रस्म के लिए सही समय चुनने के लिए पंचांग देखते हैं।

देव उठनी एकादशी रंगोली और ड्राइंग आइडिया

देव उठनी एकादशी की रंगोली या ड्राइंग बनाना स्टूडेंट्स और परिवारों के लिए त्योहार के पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को समझने का एक आसान तरीका है।

देव उठनी एकादशी रंगोली आइडिया

स्टूडेंट्स के लिए आसान देव उठनी एकादशी ड्राइंग

स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, स्टूडेंट्स भगवान विष्णु की एक तस्वीर बना सकते हैं जिसमें वे शेषनाग पर आराम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में शांत समुद्र है।

एक और आसान देव उठनी एकादशी ड्राइंग में तुलसी का पौधा, दीये, गन्ना, फूल और एक छोटा पूजा मंडप हो सकता है।

स्टूडेंट्स आर्टवर्क के ऊपर "देव उठनी एकादशी 2026 – नई शुरुआत का जश्न" लिख सकते हैं।

इन ड्राइंग का इस्तेमाल क्लासरूम एक्टिविटी, त्योहार के पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।

देव उठनी एकादशी 2026 की शुभकामनाएं

परिवार और दोस्तों के साथ देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं शेयर करना त्योहार मनाने का एक अच्छा तरीका है।

देव उठनी एकादशी की बधाई