Devuthani Ekadashi 2026 Date: 20 या 21 नवंबर, किस दिन है देवउठनी एकादशी?

धर्म डेस्क। देव उठनी एकादशी 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को मनाई जाएगी, जबकि गौना या वैष्णव एकादशी शनिवार, 21 नवंबर को है। यह तुलसी विवाह, भक्ति व्रत और शुभ कामों की शुरुआत से जुड़ा है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू त्योहार चातुर्मास के दौरान चार महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु के पारंपरिक जागरण का प्रतीक है।
देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, तुलसी विवाह और हिंदू शादियों के मौसम की पारंपरिक शुरुआत से जुड़ी है। भक्त पूजा करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और तय पारण के समय अपना व्रत खोलते हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं।
देव उठनी एकादशी 2026 शुक्रवार, 20 नवंबर को स्मार्त भक्तों के लिए और शनिवार, 21 नवंबर को गौना या वैष्णव अनुयायियों के लिए है। मुख्य तारीख 20 नवंबर है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, व्रत रखने की दूसरी तारीख 21 नवंबर है।
अलग-अलग हिंदू परंपराओं में व्रत अलग-अलग दिन रखे जाते हैं, इसलिए कई भक्त देव उठनी एकादशी 2026 की तारीख को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।
द्रिक पंचांग के अनुसार, स्मार्त पाठन शुक्रवार, 20 नवंबर को है, जबकि गौना या वैष्णव एकादशी शनिवार, 21 नवंबर को है।
यह अंतर एकादशी तिथि, सूर्योदय और उसके बाद के बारहवें दिन के आधार पर व्रत की तारीखें तय करने के पारंपरिक नियमों के कारण है।
ज़्यादातर आम त्योहार कैलेंडर 20 नवंबर को मुख्य तारीख के तौर पर दिखाते हैं। भक्तों को व्रत के लिए सही दिन तय करने के लिए अपने परिवार की परंपरा या लोकल पंचांग को फॉलो करना चाहिए।
देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। तिथि 20 नवंबर की सुबह शुरू होगी और 21 नवंबर, 2026 की सुबह खत्म होगी।
देव उठनी एकादशी का पारण 21 नवंबर, 2026 को दोपहर 1:11 बजे से दोपहर 3:18 बजे तक होगा, जो भक्त नई दिल्ली में स्मार्त व्रत रख रहे हैं।
जो लोग 21 नवंबर को गौना या वैष्णव एकादशी मना रहे हैं, वे 22 नवंबर को अपने तय लोकल समय के अनुसार पारण करेंगे।
पारण का मतलब है एकादशी का व्रत तोड़ना। पारंपरिक रूप से, पारण द्वादशी तिथि को हरि वासर, द्वादशी का पहला भाग खत्म होने के बाद किया जाता है।
2026 में, हरि वासर 21 नवंबर को लगभग 12:07 PM पर खत्म होगा। इसलिए, नई दिल्ली में स्मार्त पारण करने का तय समय दोपहर 1:11 PM से 3:18 PM तक है।
यह आम तौर पर सुबह के पारण के शेड्यूल से अलग है और व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक ज़रूरी बात है।
देव उठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह मौका चतुर्मास के खत्म होने और पारंपरिक रूप से शुभ कामों को फिर से शुरू करने का प्रतीक है।
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं।
1. भगवान विष्णु का जागना
यह त्योहार चार महीने के दिव्य आराम के बाद भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक रूप से जागने का प्रतीक है।
2. चतुर्मास का अंत
चतुर्मास प्रार्थना, व्रत, भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन से जुड़ा समय है। पारंपरिक रूप से, देव उठनी एकादशी के साथ यह समय खत्म होता है।
3. शुभ रस्मों की शुरुआत
कई हिंदू समुदाय देव उठनी एकादशी के बाद सही शुभ समय के हिसाब से शादियों, सगाई पार्टियों, गृहप्रवेश और दूसरे समारोहों की प्लानिंग फिर से शुरू करते हैं।
4. तुलसी पूजा का महत्व
हिंदू परंपरा में, तुलसी को पवित्र माना जाता है और यह भगवान विष्णु से जुड़ी है। इस दौरान तुलसी विवाह मनाया जाता है।
5. आध्यात्मिक अनुशासन और भक्ति
भक्त आस्था दिखाने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति वाले कामों में शामिल होते हैं।
यह पारंपरिक कहानी विश्वास, भक्ति, अनुशासन, संयम और नई शुरुआत के महत्व पर ज़ोर देती है।
देव उठनी एकादशी के दौरान अलग-अलग इलाकों में दूसरी कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, जिनमें सच्ची भक्ति की लोक कथाएँ और तुलसी और वृंदा की कहानी शामिल है।
परिवार अपनी धार्मिक परंपरा में मौजूद देव उठनी एकादशी की कहानी के वर्शन को फॉलो कर सकते हैं।
देव उठनी एकादशी पूजा की रस्म में पूजा की जगह की सफाई करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना, पारंपरिक व्रत रखना, व्रत कथा सुनना और तय समय पर पारण करना शामिल है।
स्टेप 1: सुबह जल्दी उठें और नहा लें
दिन की शुरुआत नहाकर और साफ कपड़े पहनकर करें। घर की सफाई करें और पूजा की जगह तैयार करें।
स्टेप 2: व्रत का संकल्प लें
अपने परिवार की परंपरा और अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखने का संकल्प लें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें।
स्टेप 3: पूजा की जगह तैयार करें
भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ जगह पर स्थापित करें। जगह को फूलों, दीयों, रंगोली और पारंपरिक प्रसाद से सजाएं।
स्टेप 4: तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाएं
भक्त पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, पीले फूल, मौसमी फल और दूसरी उपयुक्त चीजें चढ़ाते हैं।
स्टेप 5: विष्णु की पूजा करें
दीप जलाएं, धूप जलाएं और भगवान विष्णु के नामों का जाप करें या भक्ति भाव से प्रार्थना करें।
स्टेप 6: भगवान विष्णु के जागने का स्वागत करें
कई घरों में, भगवान विष्णु के जागने का स्वागत करने के लिए घंटियां, शंख और भक्ति गीतों का इस्तेमाल किया जाता है।
स्टेप 7: व्रत कथा पढ़ें या सुनें
देव उठनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और परिवार के रिवाज के अनुसार आरती करें।
स्टेप 8: पारण के साथ व्रत पूरा करें
सही तारीख पर, बताए गए पारण पर व्रत खोलें। सही तरीका धार्मिक रिवाजों के हिसाब से अलग हो सकता है।
देव उठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति के तौर पर रखा जाता है। कुछ भक्त सख्त व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग आधा या फलाहारी व्रत रखते हैं। रस्में परिवार और धार्मिक परंपरा के हिसाब से अलग-अलग होती हैं।
बिना पानी के व्रत रखने से डिहाइड्रेशन हो सकता है और यह असुरक्षित हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं, बुज़ुर्गों और जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है या जो दवाएँ ले रहे हैं, उनके लिए। सुरक्षित, बदले हुए व्रत के तरीकों के बारे में किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह ली जा सकती है।
नई दिल्ली कैलेंडर के द्रिक पंचांग के अनुसार, तुलसी विवाह 2026 शनिवार, 21 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह पवित्र तुलसी के पौधे का शालिग्राम के रूप में या भगवान विष्णु-कृष्ण की तस्वीर के साथ प्रतीकात्मक विवाह है।
कुछ समुदाय एकादशी को ही या प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच दूसरी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं।
देव उठनी एकादशी पारंपरिक रूप से चातुर्मास के खत्म होने की निशानी है, यह एक ऐसा समय है जब कई हिंदू समुदाय बड़े शुभ कामों से बचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु का जागना शुभ समय की वापसी का संकेत देता है। इस वजह से, परिवार पारंपरिक रूप से इन चीज़ों की प्लानिंग शुरू कर देते हैं:
शादियां और सगाई की पार्टियां।
गृह प्रवेश या गृहप्रवेश समारोह।
मुंडन और परिवार की दूसरी रस्में।
धार्मिक त्योहार और कम्युनिटी के जमावड़े।
हालांकि, देव उठनी एकादशी का मतलब यह नहीं है कि उसके बाद हर तारीख अपने आप शुभ हो। परिवार आमतौर पर हर रस्म के लिए सही समय चुनने के लिए पंचांग देखते हैं।
देव उठनी एकादशी की रंगोली या ड्राइंग बनाना स्टूडेंट्स और परिवारों के लिए त्योहार के पीछे के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को समझने का एक आसान तरीका है।
स्टूडेंट्स के लिए आसान देव उठनी एकादशी ड्राइंग
परिवार और दोस्तों के साथ देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं शेयर करना त्योहार मनाने का एक अच्छा तरीका है।