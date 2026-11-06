रतलाम के महालक्ष्मी के दरबार में कुबेर पोटली का वितरण आज से, धन-वैभव की अनूठी सजावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। देशभर में अपनी अनूठी शृंगार परंपरा के लिए प्रसिद्ध माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार धनतेरस से पांच दिवसीय दीपोत्सव की धूम प्रारंभ हो गई है। दर्जनों सेवादारों द्वारा मंदिर परिसर में धन-वैभव से अनूठी सजावट की गई है। अब धनतेरस से शुरू मंदिर आने वाले भक्तों को कुबेर पोटली का वितरण किया जाएगा।

मंदिर में करीब 450 से अधिक श्रद्धालुओं ने सामग्री जमा कराई हैं। नकदी में एक से लेकर 500 रुपये के नोटों की गड्डियों के साथ पुराने एंटिक नोट भी दिए गए हैं। मंदिर के अश्विन पुजारी ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान धनतेरस पर सुबह पांच बजे आरती के बाद कुबेर पोटली का वितरण शुरू किया जाएगा।

इस बार पांचों दिन पोटली वितरित करने की व्यवस्था बनाई गई है। लाल वस्त्र में दी जाने वाली कुबेर पोटली में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उन्हें अर्पित की जाने वाली सामग्री रखी जाती है। इसमें कमलगट्टा, कौड़ी, चावल, सुपारी, पिस्ता और गोमती चक्र शामिल हैं। मान्यता है कि मां के दरबार में सामग्री अर्पित करने से वर्षभर व्यापार में उन्नति होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। कई श्रद्धालु सामग्री जमा कराने के बाद नोटों की गड्डियां या अन्य राशि वापस मिलने पर उसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखते हैं।