दीवाली पर 13 दीये जलाने की परंपरा पहला दिया चौखट पर तो बाकी 12 कहां? जानिए सबसे सटीक स्थान और नियम

धर्म डेस्क। सनातन परंपरा में महापर्व दीपावली रोशनी, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की पावन स्मृति में दीपमाला सजाने की यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार, दीवाली की रात 13 दीपक प्रज्वलित करने का विशेष और चमत्कारी महत्व माना गया है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, '13' की संख्या घर में धन, वैभव, आरोग्यता और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन दीपकों को घर के निश्चित स्थानों पर स्थापित करने से संपूर्ण घर का ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास बनता है।