Diwali 2025: दिवाली की तारीख का कंफ्यूजन दूर, इस शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी की पूजा, खूब पाएंगे धन समृद्धि

नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव। दीपोत्सव पर्व की तिथि को लेकर पंचांगों में उत्पन्न हो रहे भ्रम की स्थिति को देखते हुए धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार आचार्य पंडित सोहन शास्त्री ने समस्त सनातनियों से 20 अक्टूबर (सोमवार) को ही दीपावली महापर्व मनाने का आग्रह किया है। परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर के आचार्य पंडित सोहन शास्त्री ने काशी के हृषिकेश पंचांग का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 20 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि दिन के 2 बजकर 55 मिनट तक है, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है। यह अमावस्या तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर (मंगलवार) को दिन के 4 बजकर 26 मिनट तक रहेगी।

प्रदोष व्यापिनी अमावस्या ही मान्य आचार्य शास्त्री ने तर्क दिया कि 21 अक्टूबर को एक घटी भी अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त नहीं है, जबकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में अमावस्या का होना ही दीपावली (दीपमालिका महापर्व) के लिए श्रेयस्कर और आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि 21 अक्टूबर को तीन प्रहर से अधिक अमावस्या और साढ़े तीन प्रहर से अधिक वृद्धि गामिनी प्रतिपदा होने के बावजूद, उक्त व्रत के पारणा का काल प्राप्त नहीं हो रहा है, जो कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का एक आवश्यक अंग है।