Diwali 2026: 8 नवंबर को मनेगी दीवाली, नोट कर लें लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में सुख-समृद्धि, खुशहाली और नई शुरुआत का सबसे बड़ा महापर्व 'दीपावली' (दीवाली) अब बेहद करीब है। दीवाली के आगमन से पूर्व ही घरों में साफ-सफाई, रंग-रोगन, सजावट और खरीदारी की जोर-शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस पावन अवसर पर घर-घर में मिट्टी के दीये (दीपक) प्रज्वलित किए जाते हैं तथा धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है।

आइए जानते हैं साल 2026 में दीवाली की सही तिथि, लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त, पंचांगीय गणना और इसका धार्मिक महत्व- दीवाली 2026 की तिथि और पंचांग (Diwali 2026 Date) वैदिक पंचांग के अनुसार, दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में दीवाली का मुख्य पर्व रविवार, 8 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की समयावधि: अमावस्या तिथि का प्रारंभ: 8 नवंबर 2026, रविवार को सुबह 11:27 बजे से।

अमावस्या तिथि का समापन: 9 नवंबर 2026, सोमवार को दोपहर 12:31 बजे तक। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (Lakshmi Puja Muhurat) दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन के लिए प्रदोष काल और स्थिर लग्न को सर्वोत्तम माना जाता है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: शाम 05:54 बजे से रात 07:50 बजे तक (अवधि: 1 घंटा 56 मिनट)।

प्रदोष काल का समय: शाम 05:31 बजे से रात 08:09 बजे तक। तालिका: दीवाली 2026 मुख्य मुहूर्त एवं तिथियां दीवाली की तिथि- 8 नवंबर 2026, रविवार अमावस्या तिथि प्रारंभ- 8 नवंबर, सुबह 11:27 बजे अमावस्या तिथि समाप्त- 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे लक्ष्मी पूजन मुहूर्त- शाम 05:54 से रात 07:50 बजे तक प्रदोष काल- शाम 05:31 से रात 08:09 बजे तक दीवाली क्यों मनाई जाती है? (धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व) श्री राम का अयोध्या आगमन: दीपावली से जुड़ी सबसे प्रमुख और प्रचलित कथा के अनुसार, 14 सालों के वनवास के पश्चात् लंकापति रावण का वध कर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने पूरी नगरी को घी के दीयों से जगमगाकर उनका भव्य स्वागत किया था।

अंधकार पर प्रकाश की विजय: यह पर्व केवल दीये जलाने का उत्सव नहीं, बल्कि अज्ञान पर ज्ञान, अधर्म पर धर्म और निराशा के अंधकार पर आशा और प्रकाश की विजय का अमूर्त प्रतीक है। इस दिन व्यापारी वर्ग अपने नए बही-खातों (chopda) का पूजन कर वित्तीय साल की नई शुरुआत करते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा का कारण दीवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा धन, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। परंतु, बिना बुद्धि और विवेक के धन का सदुपयोग संभव नहीं है। इसलिए, बुद्धि और शुभता के दाता भगवान श्री गणेश को माता लक्ष्मी के साथ पूजा जाता है, ताकि घर में धन के साथ-साथ शुभता और सद्बुद्धि का भी वास हो।