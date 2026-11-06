Lakshmi Pujan 2026 Timings: लक्ष्मी पूजन के लिए जानें प्रदोष काल, स्थिर लग्न, अभिजीत मुहूर्त और व्यवसाय अनुसार शुभ समय

इस बार दीपावली पर प्रदोष काल, वृषभ स्थिर लग्न और विभिन्न शुभ चौघड़िया में पूजन के अवसर प्राप्त होंगे। ज्‍योतिष पंडित सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि व्यापारी वर्ग अपनी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार ग्रह होरा में भी पूजन कर सकते हैं।

धर्म डेस्‍क। इस वर्ष दीपावली का पावन पर्व 08 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं कुबेर देव के पूजन का विशेष महत्व है।

दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के प्रमुख मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे

प्रदोष काल :

शाम 05:33 से रात 08:07 बजे तक

लक्ष्मी पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त :

शाम 05:59 से रात 07:57 बजे तक

शुभ स्थिर लग्न

कुंभ लग्न - दोपहर 01:12 से 02:46 तक

वृषभ लग्न – शाम 05:59 से रात 07:57 बजे तक

सिंह लग्न - रात्रि 12:28 से 02:39 तक

दीपावली पर इस लग्न में मां लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है।

अभिजीत मुहूर्त

सुबह 11:35 से दोपहर 12:20 बजे तक

व्यवसाय अनुसार लक्ष्मी पूजन का शुभ समय (ग्रह होरा आधारित) :

सोने-चाँदी एवं आभूषण व्यापारी – रात 08:46 से 09:50 बजे

वकील / परामर्शदाता – शाम 05:33 से 06:37 बजे

पुलिस / प्रशासन वर्ग – शाम 07:41 से 08:46 बजे

डॉक्टर एवं चिकित्सा वर्ग – शाम 05:33 से 06:37 बजे

सरकारी अधिकारी / कर्मचारी – शाम 07:41 से 08:46 बजे

उद्योगपति / निर्माण वर्ग – शाम 06:37 से 07:41 बजे

वित्त / बैंकिंग / बीमा वर्ग – शाम 05:33 से 06:37 बजे

होटल / खानपान वर्ग – रात 08:46 से 09:50 बजे

पत्रकार / मीडिया वर्ग – रात 09:50 से 10:54 बजे

कपड़ा / फैशन / सौंदर्य वर्ग – रात 08:46 से 09:50 बजे

लोहा / मशीनरी वर्ग – शाम 06:37 से 07:41 बजे

चौघड़िया अनुसार शुभ मुहूर्त

चर चौघड़िया – सुब 07:45 से 09:09 बजे

लाभ चौघड़िया – सुबह 09:09 से 10:33 बजे

अमृत चौघड़िया – सुबह 10:33 से 11:57 बजे

शुभ चौघड़िया – दोपहर 01:21 से 02:45 बजे

शुभ चौघड़िया – शाम 05:33 से 07:09 बजे

अमृत चौघड़िया – रात 07:09 से 08:46 बजे

चर चौघड़िया – रात 08:46 से 10:22 बजे

लाभ चौघड़िया – रात 01:34 से 03:10 बजे

शुभ चौघड़िया – सुबह 04:46 से 06:22 बजे

होरा अनुसार शुभ मुहूर्त

शुक्र की होरा सबसे उत्तम सभी कार्यों के लिए - दोपहर 01:49 से 02:46 तक, रात्रि 08:46 से 09:50 तक ।

गुरु की होरा बड़े ट्रांजेक्शन,पूजन पाठ और इन्वेस्टमेंट के लिए - सुबह 11:01 से 11:57 तक , शाम 05:34 से 06:38 तक।

बुध की होरा बही खाता पूजन पाठ, बैंकिंग ओर व्यापारिक लेनदेन के लिए शुभ - दोपहर 02:46 से 03:42 तक , रात्रि 09:50 से 10:54 तक ।

चंद्र की होरा कलात्मक कार्य भोजन और चांदी से जुड़े व्यवसाय के लिए शुभ - दोपहर 03:42 से 04:38 तक , रात्रि 10:54 से 11:58 तक ।

सूर्य की होरा सरकारी संस्थान आदि के पूजन हेतु शुभ - दोपहर 12:53 से 01:49 तक , शाम 07:42 से 08:46 तक