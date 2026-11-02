Diwali 2026: इस बार 6 दिन का होगा दीपोत्सव, 8 नवंबर को स्वाति नक्षत्र में मनेगी दीपावली

धर्म डेस्‍क। सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व दीपोत्सव इस बार छह दिनों तक मनाया जाएगा। तीन साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जब अमावस्या तिथि दो दिन रहने के कारण दीपोत्सव की अवधि पांच के बजाय छह दिन की होगी। धनतेरस से शुरू होने वाला दीपोत्सव भाई दूज तक चलेगा। इस दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली सहित सभी प्रमुख पर्व परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाएंगे। आठ नवंबर रविवार को स्वाति नक्षत्र, आयुष्मान और सौभाग्य योग के विशेष संयोग में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा।

धनतेरस से होगा दीपोत्सव का शुभारंभ धन तेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि पर छह नवंबर शुक्रवार को धनतेरस के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ होगा। त्रयोदशी तिथि छह नवंबर को सुबह 11 बजकर 18 मिनिट से शुरू होकर सात नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजकर 55 मिनिट तक रहेगी। धनतेरस को धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व माना जाता है।

इस दिन सोना-चांदी, आभूषण, रत्न, भूमि-भवन, वाहन, वस्त्र और बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है।घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भगवान धन्वंतरि के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और मां सरस्वती का पूजन किया जाएगा। सुख-समृद्धि, आरोग्यता और धन-वैभव की कामना के साथ भगवान धन्वंतरि की आराधना होगी। वहीं अकाल मृत्यु, रोग और शोक से मुक्ति की कामना करते हुए यमराज के निमित्त घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का दीपक जलाया जाएगा। गोधूलि बेला में पंचदेव के निमित्त पांच घी के दीपक जलाने की भी परंपरा है। सात नवंबर को नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी तिथि पर सात नवंबर शनिवार को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और ह जाएगी। चतुर्दशी तिथि सात नवंबर को सुबह 10 बजकर 55 मिनिट से आठ नवंबर को सुबह 11बजकर दो मिनिट तक रहेगी। इस दिन घरों में पांच, 11 या 21 दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि दीपदान करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।