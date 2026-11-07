Happy Diwali 2026 Wishes: इन बधाई संदेशों से प्रियजनों को भेजें दीवाली की शुभकामनाएं

धर्म डेस्क। Diwali 2026 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में दीपावली सबसे बड़ा व महत्‍वपूर्ण पर्व है। यह रोशनी एवं खुशियों का उत्‍सव है। इस साल यह पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है।

दीवाली (Diwali 2026 Images) के खास त्योहार की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है दीवाली (Diwali Shayari in Hindi) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं (Diwali 2026 Quotes, Diwali 2026 Greetings) भेजें।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली (Diwali 2026 Whatsapp Status Download) के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

- "दिवाली के दीप आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं, खुशियों में रंगोली के मेहरों का रंग, मई की मधुर दिवाली मिठाइयाँ आपके जीवन में मिठास घोल दें, और हो सकता है कि देवी लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाएं जो आप चाहते हैं।

- " जीवन में सुख एवम समरुधि का वास हो स्वस्त स्वास्थ, कठोर और उल्लास हो और माँ लक्ष्मी का आशिर हो"

- "जगमगता उठे जीवन ज्योतिमिलता उठे घर घर बानी राहे चुपके से मिलने वाली मुसकान और मनते रहिए दिल दीवाली हर साले"

- "माँ लक्ष्मी की कृपा हो धन और समृद्धि की वर हो स्वस्थ और सिद्धार्थ स्वस्थ हो मेरी या से दीवाली की धरोहर शुभ कामनी हो"

-दिवाली का त्योहार हमें बुराई से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। यह दिव्य अवसर आपके जीवन को शांति, खुशी और समृद्धि के साथ रोशन करे!

- जीवन का आनंद लेने के लिए मोमबत्तियाँ; प्रकाश जीवन के लिए सजावट; सफलता साझा करने के लिए प्रस्तुत करता है, बुराइयों को जलाने के लिए पटाखे, सफलता को मिठाइयाँ देना, और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना! आपको एक खुशहाल और समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं!

- आइए त्योहार को सच्चे अर्थों में आनंद मनाएं और दूसरों की दुनिया को रोशन करें। एक खुश, सुरक्षित और धन्य दीवाली!

- आपको दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि यह दिवाली आपके लिए एक शानदार उत्सव हो और आपको हमेशा धन और सफलता मिले।

- दिवाली के मौसम की सुंदरता आपके घर को खुशियों से भर दे, और आने वाला साल आपको वह सब प्रदान करे जो आपको खुशी प्रदान करे!

- दीवाली की दिव्य ज्योति आपके जीवन में फैल जाए और शांति, समृद्धि, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और भव्य सफलता लाए। दीपावली की शुभकामनाएँ 2020

दीवाली के बधाई संदेश

खुशियां ही खुशियां रहें

घर में सुख-समृद्धि और

लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले

ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।

बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,

सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए.

सभी दुख-दर्द आपसे दूर हो जाएं

आपके घर में लक्ष्मी का वास हो

दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो

शुभकामना करो हमारी स्वीकार.

जीवन में आएं खुशियां अपार

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए

सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार.

दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,

गले मिलकर सबको कहो,

हर कोई मनाए दिवाली,

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

शुभकामना करो हमारी स्वीकार.

जीवन में आएं खुशियां अपार

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

आपको और आपके परिवार को

आज छोटी दिवाली है।

आओ मिलके मनाएं ये दिन,

चारों ओर खुशहाली है,

पूजा से भरी थाली है,

सब इच्छाएं पूरी कर देंगी।

प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी,

मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज।

छोटी दिवाली का दिन है खास,

पूजा से भरी थाली,

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं

सब इच्छाएं पूरी कर देंगी।

प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी,

मां महालक्ष्मी को रिझा लो आज।

छोटी दिवाली का दिन है खास,

नरक चतुर्दशी पर जलाना।

छोटी दिवाली पर जगमगाना।

चौदह दिए चतुर्थी के,

तुम सबको गले लगाओ।

जीवन में नई खुशियां लाओ।

तुम सबको गले लगाओ।

जीवन में नई खुशियां लाओ।

दीपावली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

आप हमेंशा मुस्कुराते रहें!

उत्सव में सभी साथ हो अपने,

दीपावली पर घर झिलमिलाते रहें,

हर घर में दीप जगमगाते रहें,

ऐसी है हमारी मंगलकामना।

देने पूरी दुनिया की खुशियां आपको

जिसमें बैठ मां महालक्ष्मी आए आपके घर

दीपावली पर सोने का रथ और चांदी की पालकी

शुभ दीपावली, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली!

आप चांद की तरह यूं ही जगमगाते रहें।

हर पल यह दुआ है हमारी

हर उत्सव में हम आपकों और आप हमें याद आते रहें,

दीपावली पर दीप जगमगाते रहे,

दीपावली 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर पल, हर दिन उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे।

दीपावली पर मां लक्ष्मी आपसे इतनीं खुश हो की

दीपावली की मिठाई से भी ज्यादा रिश्तों में मिठास घुले,

दीपक की ज्योति से जीवन में उजियारा मिले,

शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली!

मां लक्ष्मी का सबके घर में वास!

भगवान श्री गणेश की होगी पूजा,

दीपावली पर गली-गली में उल्लास,

दीपावली पर हर घर में हो उजियारा,

- "यह मंदिरों को प्रसन्न करने, देवताओं से प्रार्थना करने और उन्हें प्रसाद देने का अवसर है, यह देवताओं को प्रसन्न करने, हम सभी को आशीर्वाद देने और कष्टों से छुटकारा पाने का एक अवसर है"

- "दीए की चमक आपकी आत्मा को और आपके जीवन से अंधकार को मिटा सकती है। आशा है कि आपकी दिवाली की शुभकामनाएँ।"

दिवाली 2026 संदेश

- गणपति बप्पा आपकी हर परेशानी को दूर करें और असीम प्रसन्नता और प्रसन्नता के साथ आपको आशीर्वाद दें। आपका जीवन सकारात्मकता से भरा हो, दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं!

- समृद्धि और बुद्धिमत्ता से भरपूर एक साल। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएँ!

- यह दिव्य महोत्सव रंग आपके जीवन के पन्नों को शांति, खुशी और खुशी के साथ रंग दे। शुभ दीवाली!

- आइए त्योहार को सच्चे अर्थों में आनंद मनाएं और दूसरों की दुनिया को रोशन करें। एक खुश, सुरक्षित और धन्य दीवाली!

- आप शांति, समृद्धि, खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और भव्य सफलता के साथ धन्य हैं। हैप्पी दिवाली 2020!

- कुछ मिठाइयाँ, कुछ ख़ुशी के शब्द, कुछ प्यार और किसी की चाहत के पास से आपको इस दिवाली पर आने वाले साल की शुभकामनाएँ

- इस दिवाली, मैं आपको शुभकामनाएँ, स्वास्थ्य, समृद्धि, और खुशी के साथ आने वाले वर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ भेजें। आशा है कि आपके पास एक सुरक्षित और खुश दिवाली है!

यह समय है ... खुशी के एक दीपक को रोशन करने का यह समय है ... दुःख के एक झटके को उड़ाने के लिए यह समय है ... प्यार के एक रॉकेट को आग लगाने का समय है ... समृद्धि की एक श्रृंखला को विस्फोट करने के लिए आपको बधाई। सभी एक जगमगाती दीपावली।

इस धन्य अवसर पर खुशी मनाएं और शांति और सद्भावना की चमक बिखेरें। हैप्पी दिवाली!

दुनिया की सभी रोशनी की तुलना स्वयं की आंतरिक रोशनी की किरण से भी नहीं की जा सकती। इस प्रकाश में खुद को मिलाएं और रोशनी के त्योहार का आनंद लें।

दीवाली के मैसेजेस, SMS

पल-पल से बनता है एहसास,

एहसास से बनता है विश्वास,

विश्वास से बनते हैं रिश्ते,

और रिश्ते से बनता है कोई खास।

Diwali की शुभकामनाएं

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आशीर्वाद मिले बड़ों से,

सहयोग मिले अपनों से,

खुशियां मिले जग से,

दौलत मिले रब से,

यहीं दुआ करते हैं हम दिल से

Happy Diwali

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दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन में,

नई रोशनी और खुशी लाए, बस यही है शुभकामना।

शुभ दीपावली

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पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार,

दीपक की रौशनी और अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको दीपावली को त्योहार।

हैप्‍पी दीपावली

दीपावली आए, साथ अपने खुशियां लाए,

बिछड़े थे हम जिनके साथ बचपन में,

फुलझड़ियां उनकी याद लाए,

क्या हुआ अगर हम साथ नहीं आज उनके,

उनकी याद लिए ये दीपावली तो आए।

Happy Diwali 2026

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पूजा की थाली, रसोई में पकवान,

आंगन में दिया, खुशियां हो हजार,

हाथों में फुलझड़ियां, रोशन हो जहान,

मुबारक हो आपको, दीवाली का त्योहार

शुभ दीपावली

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दीपक का प्रकाश हर पल आपके जीवन में ,

नई रोशनी लाए, बस यही शुभकामना है आपके लिए इस दीपावली में।

शुभ दीपावली

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दीपावली पर्व है खुशियों का,

उजालों का, मां लक्ष्मी का,

इस दीपावली आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो,

दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर मां लक्ष्मी का आगमन हो।

दीपावली की शुभकामनाएं

कुमकुम भरे कदमों से,

आए लक्ष्मी जी आपके द्वार,

सुख संपत्ति मिले आपको भरपूर,

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करें स्वीकार

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नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले,

दीपावली के पावन पर्व पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।

शुभ दीपावली

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दीयों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो,

पटाखों की गूंजों से आसमान रोशन हो,

ऐसी आये झूम के ये दीवाली

हर तरफ खुशियों का मौसम हो।

दीपावली की शुभकामनाएं

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दीपावली का ये प्यारा त्योहार,

जीवन में लाए आपके खुशियां अपार,

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करें स्वीकार।

दीपावली की शुभकामनाएं

दीप जलते जगमगाते रहे,

हम आपको और आप हमें याद आते रहे,

जब तक जिंदगी है, दुआ है हमारी,

आप यूं ही दीए की तरह जगमगाते रहे।

Happy Diwali

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हरदम खुशियां हो साथ,

कभी दामन ना हो खाली,

हम सभी की तरफ से,

आपको शुभ दीपावली।

Happy Diwali

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सोने का रथ चांदी की पालकी,

बैठ कर जिसमें मां लक्ष्मी आई,

देने आपको और आपके परिवार को,

दीवाली की बधाई।

दीप से दीप जले तो हो दीवाली

उदास चेहरे खिलें तो हो दीवाली

बाहर की सफाई तो बहुत हो चुकी,

दिल से दिल मिले तो हो दीपावली

दीपावली की शुभकामनाएं

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श्री राम जी आपके घर सुख की बरसात करें,

दुखों का नाश करें,

प्रेम की फुलझड़ी व अनार आपके घर को रोशन करें,

रोशनी के दीये आपकी जिंदगी में खुशियां लाएं।

Happy Diwali

- May the divine light of Diwali spread into your life and bring peace, prosperity, happiness, good health and grand success. Happy Diwali 2020.

- May the beauty of Diwali season fill your home with happiness, and may the coming year provide you with all that brings you joy!

- Wishing you a happy Diwali. I hope this Diwali be an awesome celebration for you and you be blessed with wealth and success always.

- Let’s celebrate the festival in the true sense by spreading joy and light up the world of others. Have a happy, safe, and blessed Diwali!

- Candles to enjoy life; decorations to light life; presents to share success; firecrackers to burn evils; sweets to sweeten success, and worship to thank God! Wish you a joyous and prosperous Diwali!

The festival of Diwali teaches us to fight against evil and follow the path of goodness. May this divine occasion illuminate your life with peace, happiness, and affluence!

Diwali 2026 Quotes:

"Maa Lakshmi ki kripa ho Dhan aur samruddhi ki varsha ho Swasth aur sudhridh swaasth ho Meri or se Diwali ki dheron shubh kamnayein"

"Jagmagata rahe aapka jeevan Jhilmilata rahe aapka ghar Bani rahe aapke adharon par meethi muskaan Aur manate rahein aap Diwali har saal"

"Aapke jeevan mein dhan ki varsha ho Sukh evam samruddhi ka vaas ho Swasth swaasth, harsh aur ullas ho Aur Maa Lakshmi Ka Aashirwad ho"

"May the lamps of Diwali illuminate your life, May the colours of rangoli usher in happiness, May the delicious Diwali desserts add sweetness to your life, And may Goddess Lakshmi shower you with all that you have wished for"

"Shoot A Rocket Of Prosperity! Fire A Flowerpot Of Happiness! Wish U And Your Family A Sparkling Diwali!"

"It’s the occasion to throng the temples, pray to the gods and give them offerings, it’s an opportunity to entreat the deities, to bless us all and rid us of sufferings"

"May the gleam of diyas enlighten your spirit and vanquish darkness from your life. Hope your Diwali is LIT"

Diwali 2026 Messages and Status:

- May Ganpati Bappa Take Away All Your Troubles And Bless You With Immense Happiness And Cheerful Smiles May Your Life Be Filled With Positivity Warm wishes on Diwali!

- I Wish You A Year Rich With Love, Happiness, Prosperity And Wisdom. Happy Diwali to you and your family!

- May This Divine Festival Colour The Pages of Your Life With Peace, Joy And Happiness. Happy Diwali!

- Let’s celebrate the festival in the true sense by spreading joy and light up the world of others. Have a happy, safe, and blessed Diwali!

- Wish you are blessed with peace, prosperity, happiness, good health and grand success. Happy Diwali 2020!

- Some Sweets Smiles, Few Words Of Cheer Some Love And Care From Someone Near Wish You Happy Diwali & Blessings For The Coming Year On This Diwali

- This Diwali, I Send You A Lot Of Wishes For The Coming Year Filled With Good Luck, Health, Prosperity, And Joy Hope you have a safe and happy Diwali!

- It’s The Time... To Illuminate A Lamp Of Happiness It’s The Time... To Blow A String Of Sorrow It’s The Time... To Fire A Rocket Of Love It’s The Time... To Blast A Chain Of Prosperity Wishing you all a Sparkling Deepavali.

- Rejoice on this blessed occasion and spread sparkles of peace and goodwill. Have a Happy Diwali!

- All the lights of the world cannot be compared even to a ray of the inner light of the self. Merge yourself in this light and enjoy the festival of lights.

Happy Diwali 2026