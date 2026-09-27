पितृ पक्ष में इन 4 चीजों का सेवन कतई ना करें, जान लें नियम

धर्म डेस्‍क। पितृ पक्ष के दौरान कुछ काम वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि कुछ गलत काम करने से आपके पितरों को परेशानी हो सकती है। इसलिए पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में अपने पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का खास महत्व है। यह अपने पितरों को याद करने और उनसे आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में आपके पितरों सूक्ष्म रूप में आपको आशीर्वाद देने आपके दरवाज़े पर आते हैं। ऐसे में अपने पितरों को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितृ पक्ष के दौरान कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए।