नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार 24 नवंबर को जीवाजीगंज स्थित प्राचीन भगवान कार्तिकेय स्वामी मंदिर में विशेष आयोजन होगा। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर के पट साल में केवल एक बार, कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय वर्ष में एक दिन भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी कारण श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं। परंपरा के अनुसार, सोमवार की आधी रात को मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद परिसर की साफ-सफाई और मंगलवार को होने वाले पूजन-अभिषेक की तैयारियां की गईं। तड़के वृंदावन के केशव शास्त्री के सानिध्य में 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान कार्तिकेय का अभिषेक करेंगे। इसके बाद सुबह पांच बजे से दर्शन शुरू होंगे। सुबह नौ बजे मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। मंदिर को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया गया है। परिसर में गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ हनुमानजी, वैणी माधव तथा लक्ष्मीनारायण के विग्रह भी विराजमान हैं। यहां 364 बत्तियों का दीपक चढ़ाने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय से मांगी गई मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु 364 बत्तियों का दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। साल में केवल एक दिन दर्शन होने के कारण सुबह पांच बजे से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगने लगती है, जो देर रात तक जारी रहती है। मंगलवार रात 12 बजे मंदिर के पट फिर पूरे वर्ष के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

ठाकुरजी का होगा मनमोहिनी शृंगार: देव दीपावली का पर्व मंगलवार 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद देवताओं ने काशी के घाटों पर दीपदान कर विजय का उत्सव मनाया। लोकमान्यता: कार्तिक पूर्णिमा पर ही दर्शन लोकमान्यताओं के अनुसार, भगवान कार्तिकेय ने रुष्ट होकर संकल्प लिया था कि वे वर्ष में केवल अपने जन्म से जुड़े विशेष अवसर, कार्तिक पूर्णिमा पर ही भक्तों को दर्शन देंगे। इसी मान्यता के चलते कुछ विशेष कार्तिकेय मंदिरों में साल में एक बार इसी दिन गर्भगृह के पट खोले जाते हैं। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, भगवान कार्तिकेय ने क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर पूजा-अर्चना के कठोर नियम तय किए थे। माता पार्वती और भगवान शिव के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने वरदान दिया कि कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तिभाव से उनके दर्शन और पूजन करने वालों के कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस लोकमान्यता के कारण कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान कार्तिकेय के दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व है। हालांकि, यह परंपरा देश के सभी कार्तिकेय मंदिरों में नहीं है।