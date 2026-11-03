तिथियों के फेर से छह दिन का होगा दीपोत्सव: आठ नवंबर को मनेगी दीपावली, दस को भाईदूज

धर्म डेस्‍क। इस बार तिथियों के घटने-बढ़ने से दीपोत्सव छह दिन का होगा। छह नवंबर को धनतेरस से पर्व की शुरुआत होगी। आठ नवंबर को दीपावली, दस नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाईदूज मनेगी। प्रतिपदा तिथि के देर से शुरू होने के कारण गोवर्धन पूजा उदयातिथि के अनुसार दस नवंबर को होगी।

पंचांग की गणना के अनुसार पर्वों की तारीखों और पूजा के मुहूर्त अंतर होने से इस प्रकार के योग बन रहे हैं। मां चामुंडा दरबार के पुजारी पं. रामजीवन दुबे के अनुसार आठ नवंबर को अमावस्या के साथ प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग है। इसे लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना जाता है।

अमावस्या तिथि आठ नवंबर को सुबह 11.28 बजे शुरू होगी, जो नौ नवंबर को दोपहर 12.31 बजे तक रहेगी। ऐसे में आठ नवंबर को दिनभर अमावस्या रहने के साथ रात में निशीथ काल का संयोग भी बन रहा है। इसी आधार पर ज्योतिषाचार्यों ने आठ नवंबर को दीपावली मनाने की बात कही है। पिछले साल अमावस्या 20 अक्टूबर को दोपहर 3.44 बजे शुरू हुई थी। 21 अक्टूबर को शाम 5.54 बजे तक रही थी। इस बार तिथि का समय अलग होने से पर्वों के क्रम में बदलाव हुआ है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, पंचांग की गणना के आधार पर पूजा और पर्व की तारीख तय करना जरूरी है, ताकि श्रद्धालु सही तिथि पर धार्मिक अनुष्ठान कर सकें।