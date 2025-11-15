Ekadashi Vrat: 1 साल में कितनी बार आती है एकादशी? जानें उनके नाम और विशेषताएं

धर्म डेस्क। एकादशी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है।

मान्यता है कि एकादशी व्रत का पालन करने से साधक को सुख-शांति, मानसिक और शारीरिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी से जुड़ी मुख्य बातें और वर्ष में कितनी बार यह तिथि आती है।

एक साल में कितनी बार आती है एकादशी?

हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने दो एकादशी पड़ती हैं- एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं। यदि अधिमास (मलमास) हो जाए तो एकादशी की संख्या 26 भी हो सकती है।