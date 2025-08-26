Ganesh Chaturthi 2025: रवि, सर्वार्थसिद्धि और लक्ष्मी नारायण योग में करें श्री गणेशजी की स्थापना, मिलेगा बप्पा का खास वरदान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस दिवसीय श्रीगणेश जन्मोत्सव की शुरुआत बुधवार से होगी। गणेश चतुर्थी बुधवार को होने से यह तिथि और भी ज्यादा कल्याणकारी हो गई है। इस दिन शुभ योग जैसे रवि, सर्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी नारायण जैसे शुभ योगों का संयोग बन गया है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म दोपहर को हुआ था, इसलिए इसी समय उनकी स्थापना का समय सबसे उत्तम माना जाता है।

हजारों स्थानों पर होंगी गणेशजी की प्रतिमाएं स्थापित शहर में मंगलवार को हजारों श्रृद्धालुओं ने राजवाड़ा, राजमोहल्ला, अन्नपूर्णा, राजेंद्रनगर, रणजीत हनुमान मंदिर के सामने, महूनाका, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, विजयनगर चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में श्रीगणेशजी की प्रतिमा की खरीदी की। शहर के एक हजार से ज्यादा स्थानों पर गणेशजी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। बुधवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त श्रीगणेशजी की प्रतिमा सहित पूजन सामग्री की खरीदी करेंगे। युवाओं की टोली ठोल-ठमाकों के साथ गणेशजी को सिर पर रखकर ले जाएंगे।