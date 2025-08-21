बुधवार को गणेश चतुर्थी, बन रहे रवि, स्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मीनारायण योग

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। इस साल गणेशोत्सव 27 अगस्त से शुरू होगा। इस बार बुधवार को गणेश चतुर्थी होने से यह तिथि और अधिक मंगलकारी हो गई है। इस दिन कई शुभ योग में रवि, स्वार्थ सिद्धि और लक्ष्मी नारायण जैसे शुभ योग बन रहे है। ज्योतिषियों के अनुसार इन शुभ योग पर गणेशजी का पूजन करने से धन, नौकरी और व्यापार में लाभ होने के साथ परिवार में खुशहाली का संचार होगा। सभी राशि वालों के लिए यह पर्व उत्तम फलदाई सिद्ध साबित होगा। मान्यता है कि बुधवार को गणपति पूजन करने से व्यापार, व्यवसाय में सफलता मिलती है। विद्यार्थी, व्यापारी और नया कार्य प्रारंभ करने वालों के लिए बहुत फलदाई होता है। गणपतिजी को बुध ग्रह का स्वामी माना गया है। इसलिए चतुर्थी पर उनका पूजन करने से बुध दोष भी शांत होगा।

शहर के टोड़ी बाजार स्थित गणेशजी मंदिर पर रंग रोगन व सफाई कार्य शुरू हो गया है। जिसके चलते भव्य सजावट व मेला कार्यक्रम आयोजित होगा। शहर के सभी मंदिरों पर गणेश वंदना व प्रसाद वितरण कार्यक्रम होंगे। ओमप्रकाश शर्मा शास्त्री ने बताया कि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, गणित, व्यापार और तर्कशक्ति का कारक है।