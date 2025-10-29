Gopashtami 2025: 29 या 30 अक्टूबर, कब मनाई जाएगी गोपाष्टमी? जानें शुभ मुहूर्त, योग और पूजा विधि

धर्म डेस्क। गोपाष्टमी (Gopashtami 2025 Date) हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौमाता को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र देव के अहंकार को समाप्त किया था।

वर्ष 2025 में गोपाष्टमी का व्रत 30 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन रवि और शिववास योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो पूजा-पाठ के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। गोपाष्टमी का धार्मिक महत्व गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और गौमाता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन गायों और बछड़ों को स्नान कराकर सजाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। मान्यता है कि इस दिन गायों की सेवा करने और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।