धर्म डेस्‍क। दीपावली पर लक्ष्‍मी जी, गणेश जी व कुबेर की पूजा के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा का विशेष महत्‍व है। यह त्योहार उन भक्तों के लिए धार्मिक महत्व रखता है जो मानते हैं कि भगवान हनुमान की पूजा करने से मुश्किलें दूर होती हैं और आत्मविश्वास और शांति मिलती है।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हनुमान पूजा 2026 दिवाली से एक दिन पहले 7 नवंबर को मनाई जाएगी। यह मौका काली चौदस से जुड़ा है, जिसे कई इलाकों में नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। भक्त भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और उनसे ताकत, हिम्मत और बुरी ताकतों से सुरक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं।

दिवाली से पहले भगवान हनुमान की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान को भक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि वे भक्तों को बुरी ताकतों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं। एक पारंपरिक मान्यता उनकी पूजा को भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति से जोड़ती है। भक्त हनुमान को भगवान राम की मदद करने और देवी सीता की सेवा के लिए उनके समर्पण के लिए याद करते हैं। हनुमान पूजा 2026: महत्व इस समय के दौरान भगवान हनुमान की पूजा करना कई भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। वे मुश्किलों को दूर करने, मानसिक शक्ति पाने और अपने परिवारों की रक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह अवसर हिंदू परंपरा में विश्वास, अनुशासन और निस्वार्थ भक्ति के महत्व को भी दिखाता है। परिवार की परंपराओं और क्षेत्रीय रीति-रिवाजों के अनुसार उपवास और दूसरे रीति-रिवाज भी किए जा सकते हैं। हनुमान पूजा 2026: तारीख और तिथि काली चौदस से जुड़ी हनुमान पूजा शनिवार, 7 नवंबर, 2026 को मनाई जाएगी। नई दिल्ली पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे शुरू होगी और 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे खत्म होगी। रोशनी का त्योहार दिवाली, रविवार, 8 नवंबर को मनाया जाएगा।