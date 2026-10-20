Happy Dussehra 2026 Wishes: 'बिन सोचे ना करो कोई काम, सोच विचार के जीते राजा राम', दशहरे पर अपनों को भेजें बधाई संदेश

Happy Dussehra 2026 Wishes: दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह त्योहार हिंदू महीने अश्विन के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन मनाया जाता है। इस साल दशहरा आज, 20 अक्टूबर, 2026 को मनाया जा रहा है।

शारदीय नवरात्र के बाद दसवें दिन दशहरा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा एक ऐसा महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जो बुराई के प्रतीक थे।

दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर जीत और सीता को कैद से छुड़ाने के बाद उनके साथ उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है।

रावण दहन, यानी रावण के पुतले को जलाना, इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं बधाई संदेश, व्‍हाट्सऐप स्‍टेटस, इंस्‍टा स्‍टोरी जो आप अपनों को भेज सकते हैं।

दशहरा 2026 की शुभकामनाएं और कोट्स

परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए शुभकामनाएं

भगवान राम का आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, हिम्मत और खुशियाँ लाए। आपको दशहरा की शुभकामनाएँ!

यह दशहरा आपकी चिंताओं को खत्म करे और आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे।

दशहरे की भावना आपको चुनौतियों से निपटने और नई शुरुआत का स्वागत करने की ताकत दे।

यह त्योहार आपके घर को खुशी, पॉजिटिविटी और सफलता से भर दे। आपको और आपके परिवार को दशहरा की शुभकामनाएं!

बुराई पर अच्छाई की जीत आपको सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। हैप्पी विजयादशमी!

हैप्पी दशहरा! रावण का पुतला जलाने से आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएं।

इस दशहरा पर आपको खुशी और शांति की शुभकामनाएं!

इस दशहरा पर रावण के पुतले के साथ सारी नेगेटिविटी भी जला दें!

हैप्पी दशहरा। यह मौका आपके जीवन में खुशी, किस्मत और समृद्धि लाए।

आइए हम सब इस शुभ दिन पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाएं। हैप्पी दशहरा।

यह त्योहार का मौसम खुशी, शांति और संतोष के साथ आपका हौसला बढ़ाए। दशहरा कोट्स

ये कोट्स त्योहार का मैसेज और महत्व बताते हैं:

दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अच्छाई हमेशा जीतती है।

रावण का पुतला जलाना हमें अपने अंदर की बुरी बातों पर काबू पाने की भी याद दिलाता है।

विजयदशमी पर, हर अच्छा काम हमें जीत के करीब लाता है।

हिम्मत का मतलब है सही बात के लिए खड़े होना, भले ही हमें डर लगे।

सिर्फ रावण के पतन का ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई की जीत का भी जश्न मनाएं।

दशहरे पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं (Dussehra Wishes in Hindi)

1. दशहरे के इस पावन अवसर पर मेरे मन की है यही कामना

आपको हमेशा मिले खुशियां और कभी ना हो दुख से सामना

2. बिना सोचे ना बोलो

बिना सोचे ना करो कोई काम

बिना सोचे रावण ने किया सीता हरण

सोच-विचार के जीते राजा राम

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

3. त्यौहारों की यह बेला आपको ना रहने दे अकेला

किसी भी मौके पर ना आए दुख

दशहरे के मौके पर आपको और आपके परिवार को मिले अपार सुख

हैप्पी दशहरा 2026

4. रंग-रंग राधा हुई

कान्हा हुए गुलाल

राम ने की रावण पर विजय

अच्छाई की हुई जीत और बुराई की पराजय

दशहरा की शुभकामनाएं

दशहरे पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं (Dussehra Wishes in Hindi)

1. दशहरे के इस पावन अवसर पर मेरे मन की है यही कामना

आपको हमेशा मिले खुशियां और कभी ना हो दुख से सामना

2. बिना सोचे ना बोलो

बिना सोचे ना करो कोई काम

बिना सोचे रावण ने किया सीता हरण

सोच-विचार के जीते राजा राम

दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं

3. त्यौहारों की यह बेला आपको ना रहने दे अकेला

किसी भी मौके पर ना आए दुख

दशहरे के मौके पर आपको और आपके परिवार को मिले अपार सुख

हैप्पी दशहरा 2025

4. रंग-रंग राधा हुई

कान्हा हुए गुलाल

राम ने की राणव पर विजय

अच्छाई की हुई जीत और बुराई की पराजय

दशहरा की शुभकामनाएं

5. भगवान राम ने जीती थी लंका

आप भी जीत सकते हैं पूरी दुनिया

बुराई का नाता छोड़ अच्छाई की करें आवभगत

दशहरे के इस मौके पर मेरी इस पोस्ट का करें स्वागत

6. दुनिया का जो हाल है

चारों ओर हाहाकार है

शांति और अमन से मिटानी होगी बुराई

जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर दशहरे पर सामने लानी होगी सच्चाई

7. इससे पहले कि दशहरे का दिन आए

मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाए

सभी फोन नेटवर्क जाम हो जाए

दशहरे की विश करना ही आम हो जाए

दशहरे की मेरी ये पोस्ट वायरल हो जाए

8. दशहरे पर जरूरी है अपने अंदर के रावण का अंत

सही मायने में दशहरे का है आपसे यही संबंध

Happy Dussehra 2025

9. भीतर के रावण को आज आग खुद लगाएंगे,

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे,

दशहरा की शुभकामनाएं

10. सच्चाई की जीत

बुराई की हार

आपके लिए बहुत खुशियों से भर जाए

दशहरे का यह त्यौहार

11. दशहरे का ये पावन त्यौहार

घर में लाए आपके खुशियां का भंडार

श्री राम जी करें आप पर खुशियों की बौछार

12. अधर्म पर धर्म की जीत हो,

असत्य पर सत्य की जीत हो,

बुराई पर हमेशा हो जीत की अच्छाई,

अज्ञान पर ज्ञान ही करेगा भलाई।।

आपको दशहरा की शुभकामनाएं

13. भगवान राम की तरह आप भी बुराई पर पाएं अच्छाई,

आपकी भी जिंदगी में आए सिर्फ रोशनी और रोशनी

Happy Dussehra

14. भगवान श्रीराम कृपा आप पर बनी रहे,

बुराई पर अच्छाई की जीत होती रहे,

असत्य पर सत्य का भार रहे,

यूं ही आपका और हमारा प्यार बना रहे।।

दशहरा 2026 की शुभकामनाएं

15. दशहरे के दिन,

अपने अंदर की बुराईयों का भी करें विनाश,

हमेशा रहेगा भगवान श्रीराम का आशीर्वाद।।

दशहरा की शुभकामनाएं