Happy Eid-e-Milad-un-Nabi 2021 Wishes: ईद-ए-मिलाद (Eid-e-Milad) या ईद मिलाद-उन-नबी (Eid Milad-Nabi) का त्योहार 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस्लाम को मानने वालों के लिए यह अहम दिन है। इस दिन को पैंगबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में दुनियाभर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीन रबी-अल-अव्वल के 12वें दिन हुआ था। इस त्योहार पर रात भर मजलिसें (सभाएं) की जाती हैं और पैगंबर मोहम्मद साबह द्वारा दी गई शिक्षा को याद किया जाता है। मस्जिदों में रात भर नमाज अता करते हैं। मोहम्मद साहब की याद में जुलूस निकाले जाते हैं। सोशल मीडिया के दौरान में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। यहां पेश है स्पेशल Imgaes, Messages, Wishes, Greetings, SMS, WhatsApp और Facebook status जिन्हें शेयर कर आप अपने को ईद की मुबारकबाद (Happy Eid-e-Milad-un-Nabi 2021) दे सकते हैं।

नबी की याद से रोशन

मेरे दिल का नगीना है

वो मेरे दिल में रहते हैं

मेरा दिल एक मदीना है।

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2021 मुबारक

मदीने में ऐसी फिजा लग रही है

कि जन्नत की जैसी हवा लग रही है

मदीने पहुंच कर जमीन को जो देखा

यह जन्नत का जैसे पता लग रही है

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2021 मुबारक

दिए जलते और जगमगाते रहे

हम आपको इसी तरह याद आते रहे

जब तक जिंदगी है ये दुआ हैं हमारी

आप चाँद की तरह जगमगाते रहें

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2021 मुबारक

कोई तुम्हारी फिक्र करे तो बताना।

ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा,

कोई हमारे अंदाज में कहे तो बताना।

Eid Mubarak 2021

May your home be filled with joy and happiness on the occasion of Eid-e-Milad.

This Eid, may Allah bless you with good health and happiness. Happy Eid Milad-un-Nabi.

May Allah grants all of us the strength to follow the path of Islam. Happy Eid-ul-Milad.

On this festive occasion, seek forgiveness from Allah, leave behind your follies and embark on a new journey. Happy Eid-e-Milad-un-Nabi.

