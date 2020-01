Happy Lohri 2020: लोहड़ी पर अपनों को इन SMS, Shayari और Photos से दीजिए शुभकामनाएं

मल्टीमीडिया डेस्क। Happy Lohri 2020: लोहड़ी है और पंजाब के अलावा उत्तर भारत और देश के अलग-अलग हिस्सों में इस त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से ही खासतौर पर सिख समुदाय में इस त्यौहार का अलग ही रंग होता है। उत्तर भारत और उसमें भी विशेषकर पंजाब में किसान नए वित्त वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। साल के पहले महीने में पड़ने वाले इस त्योहार लोहड़ी का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। लोहड़ी का यह दिन विशेष होता है। आज रात में लोग अपने घर के बाहर लोहड़ी जलाते हैं और उसकी पूजा के साथ उसकी परिक्रमा भी करते हैं। इसे लेकर आस्था है कि लोहड़ी पर अग्नि की पूजा से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

लोहड़ी का त्योहार मौसम के बदलने और बसंत के आने का संकेत भी देता है। किसान लोहड़ी में नई फसल का अंश अग्नि को अर्पित करते हैं और लोहड़ी के आसपास जमकर भांगड़ा करते हैं। इस त्यौहार पर तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली आदि चीजों का भी खास महत्व होता है। लोहड़ी के पर्व का जश्न परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बिना अधूरा रहता है। ऐसे में हम आपके लिए लोहड़ी के कुछ खास SMS, Greetings और शुभकाना संदेश लाएं हैं, जिन्हें अपनों प्रियजनों को भेजकर आप उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

फिर आ गई भांगड़े दी वारी,

लोहड़ी मनौन दी करो तियारी,

आग दे कोल सारे आओ,

सुंदरिए मुंदरिए जोर नाल गाओ।।

Happy Lohri 2020

-------------------------------

हाथ विच मूंगफली

मुंह विच रेवड़ी

ला के घुट थोड़ी-थोड़ी

फेर बोलो...हैप्पी लोहड़ी

Happy Lohri 2020

----------------------------

लोहड़ी की आग में दहन हों सारे गम

खुशियों आएं आप के जीवन में हरदम

Happy Lohri 2020

-----------------------------

इस लोहड़ी सिर्फ लकड़िया ही नहीं...

जलने वालो को भी जलाओ.....

Happy Lohri 2020

-------------------------

सर्दी की थरथराहट में, मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ के साथ,

लोहड़ी मुबारक हो प्यार, दोस्ती और रिश्ते की गर्माहट के साथ...

हैप्पी लोहड़ी 2020

-------------------------------

जैसे जैसे लोहड़ी की आग तेज हो,वैसे वैसे हमारे दुखों का अंत हो

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे

लोहड़ी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं

--------------------------------

May the Lohri fire burn all the moments of sadness

and bring you warmth of joy, happiness and love

Wishing you a very Happy Lohri to u & your family

-------------------------

I wish that Warmth of Bonn fire,

sweetness of GUR & REWRI at Lohri

remain with U for ever

!!!...HAPPY..LOHRI....!!!

----------------------------

Be Careful From Other Duplicate LOHRI Wishes.

I Am The Only Authorized

ISO 2000-2021 Certified Dealer in LOHRI Wishes.

***HAPPY LOHRI***

Posted By: Ajay Barve