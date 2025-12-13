Festivals List 2026: जनवरी से दिसंबर तक... नोट करें नए साल के प्रमुख व्रत-त्योहारों की लिस्ट

धर्म डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही लोगों में व्रत-त्योहारों और शुभ मुहूर्तों को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगती है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले पंचांग देखकर शुभ तिथि तय करने की परंपरा है।

ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी सूची, ताकि आप पहले से ही अपनी धार्मिक और पारिवारिक योजनाएं बना सकें।

तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं हिंदू धर्म के त्योहार

हिंदू धर्म में पर्व-त्योहार चंद्र पंचांग पर आधारित होते हैं। होली और दीपावली जैसे बड़े पर्वों के साथ-साथ नवरात्र, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे व्रतों का विशेष महत्व होता है।

साल 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की सूची

व्रत-त्योहार तिथि

मकर संक्रांति - 14 जनवरी 2026, बुधवार बसंत पंचमी - 23 जनवरी 2026, शुक्रवार महाशिवरात्रि - 15 फरवरी 2026, रविवार होली - 4 मार्च 2026, बुधवार चैत्र नवरात्र प्रारंभ - 19 मार्च 2026, गुरुवार राम नवमी - 26 मार्च 2026, गुरुवार हनुमान जयंती - 2 अप्रैल 2026, गुरुवार जगन्नाथ रथ यात्रा - 16 जुलाई 2026, गुरुवार गुरु पूर्णिमा - 29 जुलाई 2026, बुधवार ओणम / थिरुवोणम - 26 अगस्त 2026, बुधवार रक्षा बंधन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार जन्माष्टमी - 4 सितंबर 2026, शुक्रवार गणेश चतुर्थी - 14 सितंबर 2026, सोमवार अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर 2026, शुक्रवार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ - 11 अक्टूबर 2026, रविवार दशहरा / विजयादशमी - 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार करवा चौथ - 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार धनतेरस - 6 नवंबर 2026, शुक्रवार दीपावली - 8 नवंबर 2026, रविवार गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026, मंगलवार भाई दूज - 11 नवंबर 2026, बुधवार छठ पूजा - 15 नवंबर 2026, रविवार

क्यों है यह लिस्ट खास?

इस सूची के जरिए आप पूरे साल के प्रमुख व्रत और त्योहार एक नजर में देख सकते हैं। इससे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी आसान होगी, बल्कि विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।