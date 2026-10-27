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त्याग या सिर्फ सोशल मीडिया का क्रेज? जानिए आज के पति भी क्यों रख रहे हैं करवाचौथ का उपवास

उत्तर भारत के पारंपरिक पर्व करवाचौथ पर अब पारंपरिक मान्यताओं के साथ आधुनिक रिश्तों की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां पहले केवल विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थीं, वहीं अब कई पति भी पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और बराबरी की भावना दर्शाने के लिए पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर व्रत रख रहे हैं।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 06:33:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 07:09:32 PM (IST)
त्याग या सिर्फ सोशल मीडिया का क्रेज? जानिए आज के पति भी क्यों रख रहे हैं करवाचौथ का उपवास

धर्म डेस्क। करवाचौथ का नाम आते ही सामान्यतः सोलह शृंगार किए सुहागिन महिलाओं, छलनी की ओट से चांद के दीदार और पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले निर्जला उपवास का पारंपरिक दृश्य सामने आता है। लेकिन आधुनिक समय में इस पारंपरिक पर्व के स्वरूप में एक बड़ा सामाजिक और भावनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज देश के कई घरों में पति भी अपनी पत्नी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और साथ निभाने के संकल्प के साथ करवाचौथ का व्रत रख रहे हैं।

यह बदलाव केवल एक रस्म नहीं, बल्कि वैवाहिक संबंधों में प्रेम, भावनात्मक साझेदारी और बराबरी (समानता) को दर्शाने का सशक्त माध्यम बन चुका है।

परंपरा कितनी पुरानी और कहां से शुरू हुआ यह ट्रेंड?

ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं में करवाचौथ का व्रत पारंपरिक रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा ही किया जाता रहा है। यह पर्व मुख्यतः उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सदियों से मनाया जाता रहा है।


शुरुआत का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं: पर्यटन पोर्टल और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार, पतियों द्वारा व्रत रखने की यह परिपाटी किसी एक व्यक्ति, शहर या ऐतिहासिक घटना से शुरू नहीं हुई है। यह बदलते सामाजिक परिवेश, सहभागिता की भावना और त्योहार को नए दृष्टिकोण से जीने की चाहत से उपजा एक स्वाभाविक बदलाव है।

हाल के वर्षों में कई प्रमुख मीडिया रिपोर्टों में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऐसे दंपतियों की संख्या बढ़ी है, जहां पति-पत्नी एक साथ व्रत रखकर एक-दूसरे के हाथों से जल ग्रहण करते हैं।

पत्नी के लिए पति क्यों रख रहे हैं उपवास?

आज की युवा पीढ़ी और आधुनिक दंपति इस पर्व को केवल एकतरफा त्याग या धार्मिक औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहते-

  • समान सहभागिता और भावनात्मक जुड़ाव: पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर पत्नी के त्याग और कठिन अनुभव को खुद महसूस करना और उस अनुभव को साझा करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य होता है।

  • साथ मिलकर पूजन और पारण: शाम की पूजा से लेकर रात में चंद्रोदय के इंतजार तक, दोनों एक-दूसरे का संबल बनते हैं और पूजा के बाद साथ बैठकर व्रत खोलते हैं।

  • रिश्ते में आत्मीयता की मजबूती: यह व्यवस्था दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और सामंजस्य को कई गुना बढ़ा देती है।

क्या पतियों के लिए यह व्रत रखना अनिवार्य है?

धार्मिक और पारंपरिक नियमों के तहत पुरुषों या पतियों के लिए करवाचौथ का उपवास रखना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई पति अपनी स्वेच्छा, श्रद्धा और पत्नी के प्रति स्नेह से यह व्रत रखना चाहता है, तो आज के परिवार इसे सहर्ष और सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं।

रिश्ते में प्यार जताने के माध्यम अलग-अलग हो सकते हैं। उपवास रखना जरूरी नहीं; दिनभर पत्नी के कार्यों में हाथ बंटाना, उसकी सेहत का ख्याल रखना और पूजा में सक्रिय रूप से शामिल होना भी उतना ही सम्मानजनक माना जाता है।

स्वास्थ्य सुरक्षा: निर्जला उपवास से पहले चिकित्सकीय सावधानी जरूरी

व्रत रखने का निर्णय लेते समय अपनी शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए-

  • दवाइयों और बीमारियों की स्थिति: यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या हृदय संबंधी परेशानी है और नियमित दवाएं चल रही हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कठोर निर्जला व्रत न रखें।

  • विकल्प चुनें: ऐसे लोग पूर्ण निर्जला व्रत के स्थान पर फलाहार या पर्याप्त जल का सेवन करते हुए भी प्रतीकात्मक रूप से इस परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं।

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