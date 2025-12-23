January Vrat Tyohar 2026: मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जानें जनवरी के सभी व्रत-त्योहार

धर्म डेस्क: जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। कई लोग इस मौसम का लुफ्त उठाते हैं तो कई लोग इस समय में खाने पीने घूमने के शौक को पूरा करते हैं। बच्चों को यह जनवरी का महीना खासतौर पर पसंद होता है कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश (School Holidays Winter Vacations) होता है।

जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार (January 2026 Vrat Tyohar List) मनाए जाएंगे, जिससे यह महीना धार्मिक रूप से विशेष बन जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर का यह पहला महीना माघ माह की शुरुआत भी लेकर आता है, जिसे हिंदू पंचांग का ग्यारहवां महीना माना गया है। इस दौरान मकर संक्रांति, लोहड़ी, सकट चौथ, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं।