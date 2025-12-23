मेरी खबरें
    January Vrat Tyohar 2026: मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जानें जनवरी के सभी व्रत-त्योहार

    January 2026 Vrat Tyohar List: साल 2026 की शुरुआत जनवरी महीने से होगी, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस महीने माघ माह का आरंभ भी होता है ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 03:22:59 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 03:22:59 PM (IST)
    HighLights

    1. माघ माह की शुरुआत इसी महीने होगी
    2. मकर संक्रांति और लोहड़ी का विशेष महत्व
    3. सकट चौथ और मौनी अमावस्या प्रमुख व्रत

    धर्म डेस्क: जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। कई लोग इस मौसम का लुफ्त उठाते हैं तो कई लोग इस समय में खाने पीने घूमने के शौक को पूरा करते हैं। बच्चों को यह जनवरी का महीना खासतौर पर पसंद होता है कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश (School Holidays Winter Vacations) होता है।

    जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार (January 2026 Vrat Tyohar List) मनाए जाएंगे, जिससे यह महीना धार्मिक रूप से विशेष बन जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर का यह पहला महीना माघ माह की शुरुआत भी लेकर आता है, जिसे हिंदू पंचांग का ग्यारहवां महीना माना गया है। इस दौरान मकर संक्रांति, लोहड़ी, सकट चौथ, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं।


    मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक हैं, वहीं सकट चौथ का व्रत संतान सुख और गणेश कृपा के लिए रखा जाता है। मौनी अमावस्या स्नान-दान के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इसके अलावा रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी और जया एकादशी जैसे व्रत भी जनवरी 2026 में पड़ रहे हैं। धार्मिक कार्यों और व्रत-उपवास की योजना बनाने के लिए जनवरी के व्रत-त्योहारों की सूची इस प्रकार है

    जनवरी 2026 के व्रत-त्योहार

    तारीख दिन व्रत / त्योहार
    1 जनवरी 2026 गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
    3 जनवरी 2026 शनिवार पौष पूर्णिमा, विनायकी चतुर्थी व्रत
    6 जनवरी 2026 मंगलवार सकट चौथ व्रत / तिलकुटा चौथ
    13 जनवरी 2026 मंगलवार लोहड़ी
    14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल, षटतिला एकादशी
    16 जनवरी 2026 शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
    18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या
    23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी
    25 जनवरी 2026 रविवार रथ सप्तमी
    26 जनवरी 2026 सोमवार भीष्म अष्टमी
    29 जनवरी 2026 गुरुवार जया एकादशी
    30 जनवरी 2026 शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत

