January Vrat Tyohar 2026: मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जानें जनवरी के सभी व्रत-त्योहार

धर्म डेस्क: जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। कई लोग इस मौसम का लुफ्त उठाते हैं तो कई लोग इस समय में खाने पीने घूमने के शौक को पूरा करते हैं। बच्चों को यह जनवरी का महीना खासतौर पर पसंद होता है कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश (School Holidays Winter Vacations) होता है।
जनवरी 2026 में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार (January 2026 Vrat Tyohar List) मनाए जाएंगे, जिससे यह महीना धार्मिक रूप से विशेष बन जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर का यह पहला महीना माघ माह की शुरुआत भी लेकर आता है, जिसे हिंदू पंचांग का ग्यारहवां महीना माना गया है। इस दौरान मकर संक्रांति, लोहड़ी, सकट चौथ, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं।
मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक हैं, वहीं सकट चौथ का व्रत संतान सुख और गणेश कृपा के लिए रखा जाता है। मौनी अमावस्या स्नान-दान के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इसके अलावा रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी और जया एकादशी जैसे व्रत भी जनवरी 2026 में पड़ रहे हैं। धार्मिक कार्यों और व्रत-उपवास की योजना बनाने के लिए जनवरी के व्रत-त्योहारों की सूची इस प्रकार है
|तारीख
|दिन
|व्रत / त्योहार
|1 जनवरी 2026
|गुरुवार
|गुरु प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
|3 जनवरी 2026
|शनिवार
|पौष पूर्णिमा, विनायकी चतुर्थी व्रत
|6 जनवरी 2026
|मंगलवार
|सकट चौथ व्रत / तिलकुटा चौथ
|13 जनवरी 2026
|मंगलवार
|लोहड़ी
|14 जनवरी 2026
|बुधवार
|मकर संक्रांति, पोंगल, षटतिला एकादशी
|16 जनवरी 2026
|शुक्रवार
|शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
|18 जनवरी 2026
|रविवार
|मौनी अमावस्या
|23 जनवरी 2026
|शुक्रवार
|बसंत पंचमी
|25 जनवरी 2026
|रविवार
|रथ सप्तमी
|26 जनवरी 2026
|सोमवार
|भीष्म अष्टमी
|29 जनवरी 2026
|गुरुवार
|जया एकादशी
|30 जनवरी 2026
|शुक्रवार
|शुक्र प्रदोष व्रत