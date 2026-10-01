जितिया में सुबह नहीं, शाम को होती है पूजा, व्रत से जुड़ा यह कठिन नियम उड़ा देगा आपके होश!

धर्म डेस्क। माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखा जाने वाला अत्यंत कठिन जितिया (जीवित्पुत्रिका) व्रत इस वर्ष 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को रखा जाएगा। जितिया व्रत में सुबह स्नान, ध्यान और निर्जला उपवास का संकल्प लिया जाता है, परंतु भगवान जीमूतवाहन की मुख्य पूजा और कथा का श्रवण शाम (प्रदोष काल) में करने की परंपरा है।

अक्सर पंचांग में तिथि दो दिनों में मिलने पर श्रद्धालुओं के बीच व्रत की सही तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए जानते हैं कि जितिया में प्रदोष व्यापिनी अष्टमी का क्या नियम है और इस वर्ष पूजा व पारण का सही समय क्या रहेगा-