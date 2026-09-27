3 अक्टूबर को रखा जाएगा जितिया का महाव्रत, जानिए क्यों 'नोनी साग' और चील-सियारिन की पूजा के बिना अधूरा माना जाता यह पर्व

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए रखा जाने वाला अत्यंत कठिन एवं पावन जितिया व्रत (जीवितपुत्रिका व्रत) इस साल 3 अक्टूबर 2026, शनिवार को रखा जाएगा। यह पर्व मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपार श्रद्धा व निष्ठा के साथ मनाया जाता है।