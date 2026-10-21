करवा चौथ 2026: 29 अक्टूबर को रखा जाएगा व्रत, जानें पूजा से लेकर चंद्रोदय तक की पूरी जानकारी

धर्म डेस्‍क। करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026 को है। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। पब्लिश हुए पंचांग के समय के अनुसार, चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को लगभग 1:06 AM बजे शुरू होगी और उसी दिन लगभग 10:09 PM बजे खत्म होगी। इसलिए यह व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा।

भक्त इस समय का इस्तेमाल देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करने, करवा तैयार करने और करवा चौथ व्रत कथा सुनने के लिए करते हैं। परिवार अलग-अलग इलाके के रीति-रिवाजों को मान सकते हैं, इसलिए पूजा का सही क्रम अलग हो सकता है।

शाम की पूजा करवा चौथ के मुख्य रीति-रिवाजों में से एक है। 2026 के लिए 29 अक्टूबर को लगभग 5:38 PM से 6:56 PM तक की पूजा का अनुमानित समय बताया जा रहा है।

पूजा की प्लानिंग भक्त की जगह के हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से करनी चाहिए। चांद निकलने का समय एक अलग समय होता है और इससे तय होता है कि पारंपरिक व्रत कब पूरा किया जा सकता है।

करवा चौथ 2026 चांद निकलने का समय

करवा चौथ पर पारंपरिक रूप से रात में चांद की पूजा की जाती है। भक्त चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य देते हैं और अपने परिवार के पारंपरिक रीति-रिवाजों को मानते हुए व्रत पूरा करते हैं।

नई दिल्ली के लिए, पब्लिश हुए अनुमानों के मुताबिक 29 अक्टूबर, 2026 को रात करीब 8:17 बजे चांद निकलेगा। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और दूसरे शहरों में समय अलग हो सकता है।

पढ़ने वालों को देश भर के एक ही समय पर भरोसा करने के बजाय अपने इलाके का चांद निकलने का समय देखना चाहिए। बादल छाए रहने से भी विज़िबिलिटी पर असर पड़ सकता है, भले ही चांद निकल चुका हो।

करवा चौथ पूजा विधि: रस्म कैसे करें

नीचे पारंपरिक करवा चौथ पूजा की एक आम आउटलाइन दी गई है। इलाके और परिवार के हिसाब से रीति-रिवाज अलग हो सकते हैं।

1. व्रत की तैयारी करें: कई औरतें सूरज उगने से पहले सरगी खाकर दिन की शुरुआत करती हैं। फिर व्रत अपने, परिवार और धार्मिक रीति-रिवाजों के हिसाब से रखा जाता है।

2. पूजा का सामान तैयार करें: करवा, पानी, दीया, रोली, चावल, फूल, मिठाई और दूसरी पारंपरिक चीज़ें तैयार रखें।

3. पूजा की जगह तैयार करें: जगह साफ़ करें और परिवार के रिवाज के हिसाब से देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की तस्वीरें या मूर्तियाँ रखें।

4. शाम की पूजा करें: देवी-देवताओं की पूजा करें, प्रार्थना करें और करवा चौथ व्रत कथा सुनें या सुनाएँ।

5. चाँद की रस्म पूरी करें: चाँद दिखने के बाद, अर्घ्य दें और पारंपरिक पूजा करें।

6. व्रत खोलें: परिवार के रिवाज के हिसाब से व्रत पूरा करें, आमतौर पर चाँद की पूजा के बाद।

करवा चौथ पूजा सामग्री की लिस्ट

ये चीज़ें पहले से तैयार कर लें, लिस्ट को लोकल रीति-रिवाजों के हिसाब से एडजस्ट करें:

करवा या पानी से भरा मिट्टी का बर्तन

पूजा की थाली

दीया और रुई की बत्ती

रोली या कुमकुम और अक्षत

फूल और थोड़े से चावल

अगर इस्तेमाल हो तो अगरबत्ती

मिठाई, फल और दूसरी पारंपरिक चीज़ें

देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की तस्वीरें या मूर्तियाँ

पारंपरिक पूजा के लिए एक छलनी

मिठाई, फल और दूसरी पारंपरिक चीज़ें

देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की तस्वीरें या मूर्तियाँ

पारंपरिक चांद देखने की रस्म के लिए एक छलनी

व्रत पूरा करने के लिए एक गिलास पानी

कुछ परिवार सजी हुई थाली, लाल कपड़ा, कलश या अपने घर की परंपरा के हिसाब से बताई गई दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं।

करवा चौथ में सरगी क्या है?

सरगी कई परिवारों में सुबह होने से पहले का खाना होता है जिसे पारंपरिक तौर पर सास अपनी बहू के लिए बनाती है। इसे सूरज उगने से पहले, दिन का व्रत शुरू होने से पहले खाया जाता है।

खाने में फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मेवे और परिवार की पसंद की दूसरी खाने की चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अलग-अलग चीज़ें और रीति-रिवाज अलग-अलग होते हैं।

जो औरतें व्रत रखती हैं, वे अपनी सरगी पिछली शाम को बना सकती हैं ताकि वे आस-पास के इलाकों में व्रत की तय तारीख से पहले खा सकें।

अगर किसी को सेहत की वजह से व्रत के तरीकों में बदलाव करने की ज़रूरत है, तो उसे पारंपरिक पाबंदियों के बजाय डॉक्टर की सलाह को पहले लेना चाहिए।

करवा चौथ व्रत के नियम

करवा चौथ व्रत के तरीके अलग-अलग घरों और समुदायों में अलग-अलग होते हैं। नीचे दिए गए पॉइंट्स आम परंपराओं को समझाते हैं, बिना यह बताए कि हर रिवाज सबके लिए ज़रूरी है।

व्रत का समय: पारंपरिक व्रत आम तौर पर सुबह होने से पहले के खाने के बाद, सूरज उगने से पहले या उसके आसपास शुरू होता है, और रात में चांद की पूजा होने तक चलता है।

निर्जला व्रत: कई भक्त बिना खाना या पानी पिए व्रत रखते हैं। दूसरे लोग अपने हालात और परिवार की परंपराओं के हिसाब से बदले हुए तरीकों को अपनाते हैं।

सरगी: जो परिवार इस परंपरा को मानते हैं, उनमें सरगी सूरज उगने से पहले खाई जाती है। शाम की पूजा: भक्त चांद निकलने से पहले देवताओं की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं।

चांद की पूजा: चांद को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद पारंपरिक रूप से व्रत पूरा होता है।

घर के रीति-रिवाज: कपड़े, खाना बनाने, घर के काम और पूजा के सामान से जुड़े नियम इलाके के हिसाब से अलग हो सकते हैं।