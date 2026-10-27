Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर पूजा की थाली में किन चीजों का क्या है महत्व

धर्म डेस्क। सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े और आस्था के महापर्व 'करवा चौथ' की तैयारियां देशभर में शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष करवा चौथ का पावन व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं।

करवा चौथ की पूजा में 'पूजा की थाली' का विशेष स्थान होता है। शास्त्रों के अनुसार, इस थाली में रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यदि थाली में जरूरी पूजन सामग्री न हो, तो पूजा अधूरी मानी जाती है।