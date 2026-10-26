करवा चौथ पर चांद की पूजा क्यों होती है, सूरज की क्यों नहीं? जानें छलनी से चांद देखने के पीछे छिपा पौराणिक सच

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट दांपत्य जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक पर्व 'करवा चौथ' कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पावन पर्व गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को संपूर्ण देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व से लेकर रात में चंद्रोदय तक कठोर निर्जला व्रत का पालन करती हैं।

करवा चौथ के पूजन विधान में भगवान शिव, माता पार्वती, विघ्नहर्ता श्री गणेश और करवा माता के साथ मुख्य रूप से चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने की परंपरा है। अक्सर यह सवाल उठता है कि दिन के देवता सूर्य के बजाय रात में चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे ज्योतिषीय, पौराणिक और दार्शनिक आधार मौजूद हैं।

आइए जानते हैं चंद्र पूजन का रहस्य, 'करवा चौथ' शब्द का अर्थ, पूजन मुहूर्त और चंद्रोदय का समय- सूर्य के स्थान पर चंद्रमा की पूजा का ज्योतिषीय और पौराणिक कारण ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, शांति, शीतलता और आत्मीय प्रेम का अधिष्ठाता माना गया है। इसके विपरीत सूर्य देव तेज और उग्रता के प्रतीक हैं। दांपत्य जीवन में उग्रता के बजाय शांति, धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है, इसलिए स्त्रियां वैवाहिक जीवन में शीतलता और मधुरता की कामना के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। चंद्रमा को शाश्वत चक्र और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रदेव की आराधना से पति को लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार को सुख-समृद्धि मिलती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार, चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों (नक्षत्रों) में से 'रोहिणी' से सर्वाधिक प्रेम करते थे। करवा चौथ के दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग बनता है, जो दांपत्य जीवन में अनन्य निष्ठा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है।