Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ, इस शुभ मुहूर्त पर खोलें उपवास, पति की लंबी होगी आयु

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। कार्तिक मास (Kartik Month 2025) के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 10 अक्टूबर को आ रही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवाचौथ (Karwa Chauth 2025) कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वर्षभर की बारह संकष्टी चतुर्थी में सबसे बड़ी है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जल निराहार व्रत रखती है। स्थानीय पंचांग के अनुसार करवाचौथ पर रात 9 बजाकर 20 मिनट पर चंद्रोदय होगा। चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं पति के हाथा करवे से जल पीकर व्रत को पूर्णता प्रदान करेंगी।

सामूहिक पूजा का विधान पंचांगकर्ता, ज्योतिषाचार्य पं. आनंद शंकर व्यास ने बताया वर्ष भर की बारह चतुर्थी में करवाचौथ को सबसे बड़ा माना गया है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोषकाल में चौथ माता, भगवान गणेश तथा करवे का पूजन करती हैं। रात को चंद्रोदय के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर पति के हाथों करवे से जल पीकर व्रत को पूर्णता प्रदान की जाती है। इस दिन सामूहिक पूजा का विधान भी है। भगवान गणेश व चौथ माता की आराधना से व्रत का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है।