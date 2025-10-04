मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ, इस शुभ मुहूर्त पर खोलें उपवास, पति की लंबी होगी आयु

    सनातन धर्म में कार्तिक के महीने को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।

    By Rajesh Verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 07:59:03 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 07:59:03 PM (IST)
    Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ, इस शुभ मुहूर्त पर खोलें उपवास, पति की लंबी होगी आयु
    Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। कार्तिक मास (Kartik Month 2025) के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 10 अक्टूबर को आ रही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवाचौथ (Karwa Chauth 2025) कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वर्षभर की बारह संकष्टी चतुर्थी में सबसे बड़ी है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जल निराहार व्रत रखती है। स्थानीय पंचांग के अनुसार करवाचौथ पर रात 9 बजाकर 20 मिनट पर चंद्रोदय होगा। चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं पति के हाथा करवे से जल पीकर व्रत को पूर्णता प्रदान करेंगी।

    सामूहिक पूजा का विधान

    पंचांगकर्ता, ज्योतिषाचार्य पं. आनंद शंकर व्यास ने बताया वर्ष भर की बारह चतुर्थी में करवाचौथ को सबसे बड़ा माना गया है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोषकाल में चौथ माता, भगवान गणेश तथा करवे का पूजन करती हैं। रात को चंद्रोदय के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर पति के हाथों करवे से जल पीकर व्रत को पूर्णता प्रदान की जाती है। इस दिन सामूहिक पूजा का विधान भी है। भगवान गणेश व चौथ माता की आराधना से व्रत का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है।

    पंजाबी महिलाएं सामूहिक पूजा करेंगी

    पंजाबी महिला विकास समिति द्वारा करवा चौथ पर देवास रोड स्थित होटल आश्रम में सामूहिक पूजा की जाएगी। विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। विकास समिति की और से नई बहुओं का सम्मान भी किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: दीपावली से पहले करना चाहते हैं खरीददारी, तो नोट कर लें ये मुहूर्त, सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

    बड़े गणेश मंदिर में उमड़ेगी आस्था

    भगवान बड़े गणेश करवाचौथ पर बड़ा गणेश मंदिर में व्रती महिलाएं दर्शन पूजन करने पहुंचेगी। पं. व्यास ने बताया इस दिन भगवान का महा अभिषेक, पूजन तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ होगा। महिलाओं के अखंड सौभाग्य के लिए भगवान को सिंदूर तथा लाल गुलाब अर्पित किए जाएंगे। इस दिन सैकड़ों महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बड़े गणेश के दर्शन व पूजन करने आती है।

    देश विदेश में भगवान बड़े गणेश की सैकड़ों बहनें हैं, उनके घर,परिवार की सुरक्षा व सुख समृद्धि के लिए व्यास परिवार की ओर से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। रात को 9 बजकर 20 मिनट पर चंद्रोदय के समय भगवान को महाभोग लगाकर आरती की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.