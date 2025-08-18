भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकली... हेलिकॉप्टर से फूलों की बरसात

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से श्रावण-भाद्रपद मास में सोमवार को भगवान महाकाल की राजसी सवारी निकली। मंदिर की परंपरा अनुसार शाम 4 बजे जैसे ही सवारी की शुरुआत हुई अवंतिकापुरी जय महाकाल के उद्घोष से गुंजायमान हो गई। यही नहीं उज्जैन के साथ ही विश्व के 25 से अधिक देशों में महाकाल की सवारी का प्रसारण देखा गया। मंदिर प्रशासन के अनुसार-अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से 10 लाख से अधिक भक्तों ने सवारी के दर्शन किए।

छह रूपों में दर्शन पाकर भक्त निहाल मंदिर प्रबंध समिति से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बार श्रावण-भादौ मास की शुरुआत की पांच सवारियों के डिजिटल प्रसारण को 25 लाख से अधिक भक्तों ने देखा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, थाइलैंड, श्रीलंका, नेपाल, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में बसे भारतीयों ने सवारी के दर्शन किए। राजसी सवारी के दौरान अवंतिकानाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, डोल रथ पर होलकर व सप्तधान मुखारविंद में सवार होकर निकलते हैं।