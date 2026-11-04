धर्म डेस्‍क। धनतेरस का पर्व इस बार छह नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा। दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रानिक्स, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदना सुख-समृद्धि और धन-धान्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस बार धनतेरस पर शुभ मालव्य राजयोग के साथ विष्कुंभ योग का भी संयोग बन रहा है।

ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा के अनुसार, धनतेरस पर मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ हस्त नक्षत्र और विष्कुंभ योग भी रहेगा। विष्कुंभ योग को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऐसे में इस योग से बचकर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना बेहतर रहेगा।

शाम को लक्ष्मी-कुबेर पूजन का विशेष मुहूर्त धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि छह नवंबर को सुबह दस बजकर इकतीस मिनट से प्रारंभ होकर सात नवंबर को सुबह दस बजकर उनचास मिनट तक रहेगी। लक्ष्मी-कुबेर पूजन के लिए शाम छह बजकर दो मिनट से रात सात बजकर सत्तावन मिनट तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। यह समय वृषभ लग्न का भी है, जिसे स्थिर लग्न होने के कारण पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। प्रदोष काल शाम पांच बजकर उनचास मिनट से रात आठ बजकर तेईस मिनट तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर छप्पन मिनट तक रहेगा। खरीदारी के लिए सुबह आठ बजकर सोलह मिनट से नौ बजकर अड़तालीस मिनट तक शुभ चौघड़िया रहेगा। सोने-चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए छह नवंबर को सुबह दस बजकर इकतीस मिनट से सात नवंबर को सुबह छह बजकर सैंतीस मिनट तक का समय बताया गया है।