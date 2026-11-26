उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार, मार्गशीर्ष (अगहन) महीना बुधवार, 25 नवंबर, 2026 को शुरू होगा और बुधवार, 23 दिसंबर, 2026 को खत्म होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रचलित अमांत कैलेंडर के अनुसार, मार्गशीर्ष महीना 9 दिसंबर, 2026 को शुरू होगा।

धर्म डेस्क। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मार्गशीर्ष महीना, जिसे अग्राहन महीना भी कहा जाता है, कार्तिक महीने के बाद शुरू होता है। यह महीना भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पड़ती है। इसे भारत के कई हिस्सों में 'अगहन अमावस्या' के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन कृष्ण पक्ष के खत्म होने का दिन होता है और इसे नहाने, दान-पुण्य, पितरों की पूजा और श्राद्ध करने के लिए बहुत खास माना जाता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में शाम को रेगुलर देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि इस साल के आखिरी महीने में मार्गशीर्ष अमावस्या कब पड़ रही है।

मार्गशीर्ष अमावस्या 2026 की तारीख

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर को सुबह 4.12 बजे शुरू होगी और अगले दिन, 9 दिसंबर को सुबह 6.21 बजे खत्म होगी। इसलिए, उदयातिथि के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर, मंगलवार को पड़ेगी।

मार्गशीर्ष अमावस्या 2026 स्‍नान का समय, पूजा का मुहूर्त

मार्गशीर्ष अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त स्नान - सुबह 5:13 बजे से सुबह 6:07 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक

निशिता मुहूर्त - रात 11:46 बजे से रात 12:41 बजे तक

प्रदोष काल या लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - शाम 5:24 बजे

मार्गशीर्ष अमावस्या 2026 तर्पण और श्राद्ध का समय

इस दिन पूर्वजों के लिए तर्पण करने का रिवाज है मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान के बाद ही पिंडदान करें। इसलिए, 8 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना सही रहेगा।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर शुभ योग

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं: सुकर्मा योग और धृति योग। सुकर्मा योग सुबह 8:07 बजे से 8:07 बजे तक रहेगा, जिसके बाद धृति योग शुरू हो जाएगा।

मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अनुराधा नक्षत्र शाम 6:16 बजे से शाम 6:16 बजे तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा।

मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व

मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों की संतुष्टि के लिए बहुत खास दिन माना जाता है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से व्यक्ति सभी पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और तेल का दीपक जलाने से परिवार में शांति और खुशी आती है।