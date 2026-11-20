धर्म डेस्‍क। सिख धर्म में गुरु नानक जयंती का विशेष धार्मिक और अध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व सिख समुदाय के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर को प्रकाश पर्व और गुरुपुरब के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन न केवल सिख समुदाय, बल्कि मानवता, प्रेम और सद्भाव में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए खास महत्व रखता है।

हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश-दुनिया के गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। कीर्तन, अरदास, प्रभात फेरी और लंगर जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में गुरु नानक जयंती किस दिन मनाई जाएगी और इस पर्व से जुड़ी खास बातें।

गुरु नानक जयंती 2026 की तारीख और दिन साल 2026 में गुरु नानक जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को पड़ रही है। इसी कारण इस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। सिख परंपरा में इस अवसर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार यह पर्व मघ्घर महीने की 9 तारीख को पड़ता है। क्यों मनाई जाती है गुरु नानक जयंती? गुरु नानक जयंती सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की स्मृति में मनाई जाती है। उनका जीवन मानवता, सत्य, समानता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य उसकी संतान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है, जिसमें इंसान दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखता है।