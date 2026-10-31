धर्म डेस्‍क। गोवा में नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत जोरशोर, उत्‍साह के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारियां दीपावली से कई सप्‍ताह पहले से शुरू हो जाती हैं। पूरे भारत में नरक चतुर्दशी का भले ही अलग अर्थ और मनाने का तरीका हो लेकिन गोवा में इसकी परिभाषा, परंपरा सब अलग है।

गोवा में नरक चतुर्दशी दिवाली त्योहार के सबसे खास जश्न में से एक है। इसे लोकल लोग नरकासुर के नाम से जानते हैं। यह त्योहार गोवा के गांवों, कस्बों और मोहल्लों को कला, परंपरा और कम्युनिटी सेलिब्रेशन की जीवंत जगहों में बदल देता है।

दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला, गोवा में नरक चतुर्दशी अपने शानदार नरकासुर के पुतलों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। बांस, कागज़, कपड़े और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा बनाए गए ये ऊंचे पुतले हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस ‘नरकासुर’ को दिखाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। 2026 में, नरक चतुर्दशी रविवार, 08 नवंबर, 2026 को है। नरकासुर का जश्न शनिवार, 07 नवंबर की रात से लेकर रविवार, 08 नवंबर की सुबह तक होता है, जिसमें पारंपरिक रूप से सुबह होने से पहले पुतले जलाए जाते हैं। जुलूस और कॉम्पिटिशन का सही समय इलाके के हिसाब से अलग-अलग होता है। आइये समझते हैं इस अनोखे पर्व के बारे में।

कैसी है गोवा की नरक चतुर्दशी गोवा में नरक चतुर्दशी त्योहार की तैयारी हफ़्तों पहले शुरू हो जाती है।

युवा बांस, अखबार, घास, रंगीन कागज़ और पेंट से बड़ी नरकासुर गुड़िया बनाते हैं।

कुछ गुड़िया तो दो मंज़िला इमारतों जितनी ऊँची होती हैं।

ढोल-नगाड़ों और गानों के बीच जुलूस निकाले जाते हैं, जब तक कि सुबह-सुबह उनमें आग नहीं लगा दी जाती।

लोकल क्लब सबसे अच्छे डिज़ाइन के लिए इनाम देने के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गनाइज़ करते हैं।

साउथ गोवा में देवबाग बड़ी गुड़िया बनाने के लिए मशहूर जगहों में से एक है।

नरक चतुर्दशी गोवा को नरकासुर के बड़े-बड़े पुतलों, सुबह-सुबह तेल से नहाने, कुचले हुए करीट फल और पांच पारंपरिक पोहा से जीवंत कर देती है। दिवाली से पहले गोवा की सड़कों पर राक्षसों के बड़े-बड़े पुतले छाए रहते हैं। नरक चतुर्दशी में पौराणिक कथाएं, खाना और पुराने ज़माने के परिवार के पारंपरिक रीति-रिवाज शामिल हैं। इस त्योहार का दूसरा नाम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है, क्योंकि यह राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाता है। 2025 में, गोवा में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई थी। नरक चतुर्दशी के जश्न में रस्में, खाना और लोककथाएं शामिल होती हैं। हिंदू कहानियों के अनुसार, नरकासुर ने अपने नागरिकों पर अत्याचार किया और कई महिलाओं को किडनैप भी किया। उन्होंने मदद के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी, और चतुर्दशी के दिन अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस को हराकर और उसका वध करके, उन्होंने सभी किडनैप की गई महिलाओं को बचाया। यह बुराई पर जीत का प्रतीक है। अभ्यंग स्नान एक और रस्म है जिसमें सुबह जल्दी उठकर, खुशबूदार तेल और हर्बल काढ़ा लगाकर नहाना होता है। उसके बाद, दीयों के साथ फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाकर भगवान गिरधर गोपाल और देवी लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। करीट फल को कुचलने से इस त्योहार को खासियत मिलती है। पारंपरिक रूप से इस फल को परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपने पैरों से कुचलता है। यह नेगेटिविटी को दूर भगाने का प्रतीक है। इसके बाद आरती होती है। नरक चतुर्दशी पर खाना भी उतना ही ज़रूरी है। गोवा के लोग पाँच तरह के पोहे बनाते हैं।

यह रस्म सुदामा की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने अपने स्कूल के दोस्त, भगवान कृष्ण को पोहा दिया था। इनमें नारियल और गुड़ के साथ कलायले फोव, दूध और इलायची के साथ दूधंतले फोव, दही या छाछ का फोव, आलू और मसालों के साथ मसालेदार बटाटा फोव, और नारियल के दूध और गुड़ के साथ रोसंतल फोव शामिल हैं। नरकासुर के पीछे की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, नरकासुर एक शक्तिशाली शासक था जो घमंडी और ज़ालिम बन गया था, जिससे इंसानों और देवताओं दोनों को तकलीफ़ हुई। उसके कामों की वजह से आखिरकार भगवान कृष्ण, सत्यभामा के साथ, उससे भिड़ गए और उसे हरा दिया। उसकी हार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत की निशानी बन गई। नरक चतुर्दशी इसी जीत की याद में मनाई जाती है और दिवाली से ठीक पहले मनाई जाती है। गोवा में, यह कहानी एक शानदार रूप ले लेती है। लोग नरकासुर के बड़े-बड़े पुतले बनाते हैं, उन्हें रात भर दिखाते हैं और सुबह होने से पहले उन्हें जला देते हैं, यह निशानी के तौर पर बुराई को खत्म करने और दिवाली की सुबह की रोशनी और त्योहारों का स्वागत करने का प्रतीक है।