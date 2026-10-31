धर्म डेस्क। गोवा में नरक चतुर्दशी का पर्व बहुत जोरशोर, उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारियां दीपावली से कई सप्ताह पहले से शुरू हो जाती हैं। पूरे भारत में नरक चतुर्दशी का भले ही अलग अर्थ और मनाने का तरीका हो लेकिन गोवा में इसकी परिभाषा, परंपरा सब अलग है।
गोवा में नरक चतुर्दशी दिवाली त्योहार के सबसे खास जश्न में से एक है। इसे लोकल लोग नरकासुर के नाम से जानते हैं। यह त्योहार गोवा के गांवों, कस्बों और मोहल्लों को कला, परंपरा और कम्युनिटी सेलिब्रेशन की जीवंत जगहों में बदल देता है।
दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला, गोवा में नरक चतुर्दशी अपने शानदार नरकासुर के पुतलों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। बांस, कागज़, कपड़े और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोकल कम्युनिटीज़ द्वारा बनाए गए ये ऊंचे पुतले हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस ‘नरकासुर’ को दिखाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं।
2026 में, नरक चतुर्दशी रविवार, 08 नवंबर, 2026 को है। नरकासुर का जश्न शनिवार, 07 नवंबर की रात से लेकर रविवार, 08 नवंबर की सुबह तक होता है, जिसमें पारंपरिक रूप से सुबह होने से पहले पुतले जलाए जाते हैं। जुलूस और कॉम्पिटिशन का सही समय इलाके के हिसाब से अलग-अलग होता है। आइये समझते हैं इस अनोखे पर्व के बारे में।
दिवाली से पहले गोवा की सड़कों पर राक्षसों के बड़े-बड़े पुतले छाए रहते हैं। नरक चतुर्दशी में पौराणिक कथाएं, खाना और पुराने ज़माने के परिवार के पारंपरिक रीति-रिवाज शामिल हैं। इस त्योहार का दूसरा नाम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है, क्योंकि यह राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाता है। 2025 में, गोवा में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई गई थी। नरक चतुर्दशी के जश्न में रस्में, खाना और लोककथाएं शामिल होती हैं।
हिंदू कहानियों के अनुसार, नरकासुर ने अपने नागरिकों पर अत्याचार किया और कई महिलाओं को किडनैप भी किया। उन्होंने मदद के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी, और चतुर्दशी के दिन अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस को हराकर और उसका वध करके, उन्होंने सभी किडनैप की गई महिलाओं को बचाया। यह बुराई पर जीत का प्रतीक है।
अभ्यंग स्नान एक और रस्म है जिसमें सुबह जल्दी उठकर, खुशबूदार तेल और हर्बल काढ़ा लगाकर नहाना होता है। उसके बाद, दीयों के साथ फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाकर भगवान गिरधर गोपाल और देवी लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है।
करीट फल को कुचलने से इस त्योहार को खासियत मिलती है। पारंपरिक रूप से इस फल को परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपने पैरों से कुचलता है। यह नेगेटिविटी को दूर भगाने का प्रतीक है। इसके बाद आरती होती है। नरक चतुर्दशी पर खाना भी उतना ही ज़रूरी है। गोवा के लोग पाँच तरह के पोहे बनाते हैं।
यह रस्म सुदामा की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने अपने स्कूल के दोस्त, भगवान कृष्ण को पोहा दिया था। इनमें नारियल और गुड़ के साथ कलायले फोव, दूध और इलायची के साथ दूधंतले फोव, दही या छाछ का फोव, आलू और मसालों के साथ मसालेदार बटाटा फोव, और नारियल के दूध और गुड़ के साथ रोसंतल फोव शामिल हैं।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, नरकासुर एक शक्तिशाली शासक था जो घमंडी और ज़ालिम बन गया था, जिससे इंसानों और देवताओं दोनों को तकलीफ़ हुई। उसके कामों की वजह से आखिरकार भगवान कृष्ण, सत्यभामा के साथ, उससे भिड़ गए और उसे हरा दिया। उसकी हार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत की निशानी बन गई। नरक चतुर्दशी इसी जीत की याद में मनाई जाती है और दिवाली से ठीक पहले मनाई जाती है।
गोवा में, यह कहानी एक शानदार रूप ले लेती है। लोग नरकासुर के बड़े-बड़े पुतले बनाते हैं, उन्हें रात भर दिखाते हैं और सुबह होने से पहले उन्हें जला देते हैं, यह निशानी के तौर पर बुराई को खत्म करने और दिवाली की सुबह की रोशनी और त्योहारों का स्वागत करने का प्रतीक है।
हालांकि नरकासुर के पुतले पूरे गोवा में देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ शहर और मोहल्ले खास तौर पर जोशीले सामुदायिक जश्न के लिए जाने जाते हैं।
- पणजी, तलेइगाओ, माला और भटलेम
नरकासुर की रात का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक। पणजी और उसके आस-पास के इलाके बड़े-बड़े पुतलों, म्यूज़िक, लाइट और एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले की ओर जाते दर्शकों के ग्रुप से ज़िंदा हो जाते हैं। तालेगाओ-भटलेम-माला बेल्ट और सेंट इनेज़ के आस-पास के इलाके खास तौर पर घूमने लायक हैं।
- मडगांव
जो लोग साउथ गोवा में रहते हैं, उनके लिए मडगांव त्योहार का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अलग-अलग इलाके इस परंपरा में हिस्सा लेते हैं, जिससे शाम के समय नरकासुर की कई कृतियों को देखना मुमकिन हो जाता है।
- मापुसा और आस-पास के बारदेज़ गांव
मापुसा और बारदेज़ के आस-पास के इलाके नॉर्थ गोवा का एक ज़िंदादिल अनुभव देते हैं। किसी एक ऑर्गनाइज़्ड तमाशे के बजाय, विज़िटर आस-पड़ोस के जश्न और पूरे इलाके में स्थानीय तौर पर बनाए गए पुतलों को देख सकते हैं।
पोंडा की एक मज़बूत कम्युनिटी और कल्चरल पहचान है, और नरकासुर का जश्न पारंपरिक रूप से शहर और उसके आस-पास के अलग-अलग इलाकों में होता है।
वास्को और मोरमुगाओ के आस-पास के समुदाय भी इस परंपरा में जोश के साथ हिस्सा लेते हैं, जिसमें स्थानीय तौर पर बनाए गए नरकासुर के पुतले, संगीत और देर रात तक चलने वाले जश्न शामिल हैं।
कुछ सबसे यादगार अनुभव शायद किसी बड़े ऑर्गनाइज़्ड इवेंट में न हों। विज़िटर नरकासुर पर गोवा से गुज़र सकते हैं और गांव के चौराहों, रिहायशी इलाकों और लोकल सड़कों पर दिखाए जा रहे पुतलों को देख सकते हैं।
जाने का सबसे अच्छा समय: विज़िटर 07 नवंबर, 2026 को रात करीब 8:00 बजे निकल सकते हैं और रात तक जारी रख सकते हैं। जश्न आम तौर पर आधी रात के करीब तेज़ हो जाते हैं, जबकि नरकासुर के पुतलों को पारंपरिक तरीके से 08 नवंबर को सुबह होने से पहले जलाया जाता है।
विज़िटर को त्योहार के करीब घोषित कॉम्पिटिशन, जुलूस, ट्रैफिक व्यवस्था और पुतले जलाने के सही समय के लिए स्थानीय तौर पर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हर साल और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में अलग-अलग होते हैं।
नरकासुर के जश्न के बाद, गोवा के परिवार पारंपरिक रस्मों, दीये जलाने और सुबह-सुबह अभ्यंग स्नान, या तेल से नहाने के साथ दिवाली की तैयारी करते हैं। पौराणिक कथाओं, समुदाय की भागीदारी, पारंपरिक रस्मों और त्योहारों का मेल गोवा में दिवाली को एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव बनाता है।
विज़िटर गोवा की विरासत वाली जगहों, मंदिरों और चर्चों, लोकल बाज़ारों, पारंपरिक गोवा के खाने, बीच और सांस्कृतिक आकर्षणों के साथ अपने त्योहार के अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं।
नरक चतुर्दशी यात्रियों को गोवा के एक अलग पहलू को जानने का मौका देती है—जो इसके समुदायों और जीवित परंपराओं में निहित है।
नरकासुर के पुतले बनाने से लेकर रात के जुलूसों के उत्साह और सुबह होने से पहले होने वाले नाटकीय अनुष्ठान तक, गोवा में नरक चतुर्दशी पौराणिक कथाओं, क्रिएटिविटी और समुदाय को एक ऐसे जश्न में एक साथ लाती है जो किसी और से अलग होता है।
अगर आप गोवा में दिवाली की छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, तो गोवा की इस अनोखी परंपरा को एक्सपीरियंस करने के लिए समय निकालें और इसके बीच के अलावा राज्य को एक्सप्लोर करें। इस दिवाली, अंधेरा होने के बाद गोवा एक्सपीरियंस करें। नरकासुर परंपरा देखें। विजय का जश्न मनाएं।