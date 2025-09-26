मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 04:08:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 04:10:40 PM (IST)
    Navpatrika Puja 2025: नवरात्र में कब की जाएगी नवपत्रिका पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
    HighLights

    1. 'नवपत्रिका' का अर्थ नौ पत्तियां होता है।
    2. नवपत्रिका पूजा का दिन और शुभ मुहूर्त।
    3. नवरात्र में इस दिन होगी नवपत्रिका पूजा।

    धर्म डेस्क। नवरात्र में नवपत्रिका पूजा (Navpatrika Puja 2025) का विशेष महत्व है। 'नवपत्रिका' का अर्थ नौ पत्तियां होता है। इसे करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही, यह पूजा फसल की अच्छी पैदावार के लिए भी की जाती है।

    नवपत्रिका पूजा का दिन और शुभ मुहूर्त

    पंचांग के अनुसार, शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि 28 सितंबर को दोपहर 2:27 बजे से प्रारंभ होगी और 29 सितंबर को दोपहर 4:31 बजे समाप्त होगी। इसलिए नवपत्रिका पूजा सोमवार, 29 सितंबर 2025 को की जाएगी।

    पूजा के शुभ मुहूर्त

    अरुणोदय- सुबह 5:49 बजे

    सूर्योदय- सुबह 6:13 बजे

    नवपत्रिका पूजा की विधि

    नवपत्रिका पूजा को महा सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन नौ प्रकार की पत्तियों को बांधकर देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इन नौ पत्तियों में शामिल हैं-

    केला, दारुहल्दी, हल्दी, जयंती, बेलपत्र, अनार, अशोक, धान और अमलतास। इन्हें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है।

    पूजा विधि इस प्रकार है-

    1. सबसे पहले इन नौ पत्तियों को बांधकर किसी पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है, जिसे महास्नान कहा जाता है।

    2. इसके बाद घर के मंदिर में चौकी लगाकर देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।

    3. देवी मां को नैवेद्य, 16 शृंगार और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है।

    4. पूजा के अंत में आरती की जाती है और सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है।

