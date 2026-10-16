धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्रि उत्सव में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। आज छठा दिन है और देवी कात्यायनी की पूजा की जा रही है। नौ दिनों के इस उत्सव में भक्त व्रत, पूजा, मंत्र जाप, यज्ञ और आरती करके देवी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी का रूप बहुत ही भयंकर है और माता का वाहन शेर है। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के छठे दिन हरा रंग शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, नई जान, खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। इस दिन कुछ जगहों पर हरे कपड़े पहनकर देवी की पूजा करने की परंपरा है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी कात्यायनी को शहद चढ़ाने की धार्मिक परंपरा है। इसके अलावा, घर के रिवाज के अनुसार फल, मिठाई और दूसरे सात्विक खाने चढ़ाए जाते हैं। देवी को फूल, हल्दी और केसर चढ़ाना चाहिए, दीया जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी की पूजा के दौरान नीचे दिए गए मंत्र का जाप किया जाता है।
॥ ॐ ओम देवी कात्यायन्य नमः ॥
आस्था के अनुसार, भक्तों का मानना है कि इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति और पॉजिटिविटी का एहसास होता है।
पंचांग के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को पूजा के लिए ये समय शुभ माने गए हैं।
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4:50 AM से 5:39 AM
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 AM से दोपहर 12:43 PM
विजय मुहूर्त - दोपहर 2:17 PM से 3:04 PM
गोधूलि मुहूर्त - शाम 6:11 PM से शाम 6:36 PM
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के छठे दिन सुबह नहाकर और साफ कपड़े पहनकर देवी की पूजा की जा सकती है। स्थानीय पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त और दूसरे शुभ समय को ध्यान में रखकर भी पूजा करने का रिवाज है। पूजा का सही समय तय करते समय अपने शहर का पंचांग देखना ज़रूरी है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शादी में रुकावटें दूर करने और सही पार्टनर पाने के लिए भी देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। भक्त परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी देवी से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के इस पवित्र दिन पर, देवी कात्यायनी की भक्ति के साथ पूजा की जाती है और भक्ति, विश्वास और पॉजिटिविटी का संदेश दिया जाता है।
देवी ऋषि कात्यायन के घर में प्रकट हुई थीं, इसलिए देवी को कात्यायनी कहा जाता है। देवी को अपने भक्तों के प्रति बहुत उदार माना जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवी कात्यायनी का ज़िक्र महिषासुरमर्दिनी के रूप में किया गया है। देवी दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी है! देवी का रूप चतुर्भुज है। देवी की चार भुजाएं हैं और वे हमेशा रत्नों से सजी रहती हैं। देवी कात्यायनी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। देवी के ऊपर वाले बाएं हाथ में चंद्रहास नाम की तलवार है, जबकि नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। देवी कात्यायनी का रंग बहुत चमकीला और सुनहरा है। देवी कात्यायनी का रूप दयालु है और भक्तों की इच्छाएं पूरी करता है।