धर्म डेस्‍क। शारदीय नवरात्रि उत्सव में देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। आज छठा दिन है और देवी कात्यायनी की पूजा की जा रही है। नौ दिनों के इस उत्सव में भक्त व्रत, पूजा, मंत्र जाप, यज्ञ और आरती करके देवी की पूजा करते हैं। देवी कात्यायनी का रूप बहुत ही भयंकर है और माता का वाहन शेर है। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है।

आज का शुभ रंग क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के छठे दिन हरा रंग शुभ माना जाता है। हरा रंग प्रकृति, नई जान, खुशहाली और तरक्की का प्रतीक है। इस दिन कुछ जगहों पर हरे कपड़े पहनकर देवी की पूजा करने की परंपरा है।

देवी को क्या चढ़ाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी कात्यायनी को शहद चढ़ाने की धार्मिक परंपरा है। इसके अलावा, घर के रिवाज के अनुसार फल, मिठाई और दूसरे सात्विक खाने चढ़ाए जाते हैं। देवी को फूल, हल्दी और केसर चढ़ाना चाहिए, दीया जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। देवी कात्यायनी का मंत्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी की पूजा के दौरान नीचे दिए गए मंत्र का जाप किया जाता है। ॥ ॐ ओम देवी कात्यायन्य नमः ॥ आस्था के अनुसार, भक्तों का मानना ​​है कि इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति और पॉजिटिविटी का एहसास होता है। पूजा का शुभ समय पंचांग के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को पूजा के लिए ये समय शुभ माने गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4:50 AM से 5:39 AM अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 AM से दोपहर 12:43 PM विजय मुहूर्त - दोपहर 2:17 PM से 3:04 PM गोधूलि मुहूर्त - शाम 6:11 PM से शाम 6:36 PM धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के छठे दिन सुबह नहाकर और साफ कपड़े पहनकर देवी की पूजा की जा सकती है। स्थानीय पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त और दूसरे शुभ समय को ध्यान में रखकर भी पूजा करने का रिवाज है। पूजा का सही समय तय करते समय अपने शहर का पंचांग देखना ज़रूरी है।