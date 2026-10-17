Navratri 2026 7th Day: नवरात्र के सातवें दिन आज करें मां कालरात्रि की आराधना, शुंभ निशुंभ का किया था नाश

धर्म डेस्‍क। आज शारदीय नवरात्रि की सातवीं माला है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 17 अक्टूबर को होगी। शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन, देवी दुर्गा के सातवें रूप देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि वह देवी हैं जो बुराई का नाश करती हैं और कई परेशानियों को दूर करती हैं। उनके उपासक आग, पानी, जानवरों और दुश्मनों के डर को कम करते हैं। आइए जानते हैं देवी कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र

देवी कालरात्रि का रूप नवरात्रि के सातवें दिन यानी महासप्तमी को कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का नाश करने के लिए कालरात्रि का रूप लिया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण है। इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है।