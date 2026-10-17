Navratri 2026 7th Day: नवरात्र के सातवें दिन आज करें मां कालरात्रि की आराधना, शुंभ निशुंभ का किया था नाश

धर्म डेस्क। आज शारदीय नवरात्रि की सातवीं माला है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 17 अक्टूबर को होगी। शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन, देवी दुर्गा के सातवें रूप देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि वह देवी हैं जो बुराई का नाश करती हैं और कई परेशानियों को दूर करती हैं। उनके उपासक आग, पानी, जानवरों और दुश्मनों के डर को कम करते हैं। आइए जानते हैं देवी कालरात्रि की पूजा विधि और मंत्र
नवरात्रि के सातवें दिन यानी महासप्तमी को कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का नाश करने के लिए कालरात्रि का रूप लिया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण है। इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है।
माँ का रूप कालिका है, जिसका मतलब है काला रंग, और उनके बाल चारों तरफ फैले हुए हैं। देवी कालरात्रि की चार भुजाएँ और तीन आँखें हैं। देवी कालरात्रि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दिखाती हैं और उनके गले में माला है।
उनमें से एक को शुभंकरी भी कहा जाता है। उनकी आँखों से आग भी बरसती है। माँ का ऊपर वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में और नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। कालरात्रि की तीन आँखें हैं।
एक वेधि जपाकर्णपुरा नग्ना खरास्थिती।
लम्बोष्ठी कर्णिकाकानी ऑयली बॉडी।
वम्पादोल्लासल्लोहालतकण्टक भूषणा।
वर्धनमूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रिर्भयंकरी।