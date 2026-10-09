कन्या पूजन में भूलकर भी न दें ये 3 उपहार, घर आ सकती है नेगेटिव एनर्जी, जानें कंजकों को क्या भेंट करना शुभ

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। इस पावन अवसर पर 2 से 10 साल की छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का साक्षात बाल स्वरूप मानकर कन्या पूजन (कंजक पूजन) किया जाता है। कन्याओं के पैर धोकर, उन्हें तिलक लगाकर सात्विक भोजन (जैसे पूड़ी, चना और हलवा) कराया जाता है तथा आशीर्वाद स्वरूप दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं।

साल 2026 में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 11 अक्टूबर (रविवार) से शुरू होने जा रहा है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, कन्या पूजन में दिए जाने वाले उपहार केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि श्रद्धा और भाव के प्रतीक होते हैं। ऐसे में उपहार चुनते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कंजकों को कौन-कौन सी चीजें भूलकर भी भेंट नहीं करनी चाहिए और क्या देना अत्यंत शुभ माना जाता है: