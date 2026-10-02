Navratri 2026: इस बार नवरात्र में अभिजीत मुहूर्त में होगी घट स्थापना, सप्तमी तिथि की वृद्धि से बदला अष्टमी-नवमी का क्रम

रामकृष्ण मुले, इंदौर। शहरभर में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का उल्लास हर ओर नजर आने लगा है। जहां शक्ति के आराधना स्थल पर नौ दिनों में होने वाले विशेष-शृंगार और अनुष्ठानों की रूपरेखा तय हो गई है वहीं गली, मोहल्लो और कालोनियों में दुर्गा महोत्सव समिति एवं गरबा मंडल ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

इस बीच ज्योतिर्विदों के अनुसार 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना को अभिजीत मुहूर्त में करना श्रेयस्कर बताया जा रहा है। साथ ही पद्म योग के साथ गुरु उच्च राशि कर्क में स्थित होने से मंगलकारी काहल योग बनेगा जो साधना में सफलता प्रदान करने वाला है।