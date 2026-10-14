नवरात्र का चौथा दिन आज: मां कुष्मांडा की पूजा से दूर होते हैं रोग और शोक, जानें व्रत कथा और पूजा विधि

धर्म डेस्क। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कुष्मांडा की मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से मां की पूजा करने वाले भक्तों के जीवन से दुख और परेशानियां दूर होती हैं। मां की कृपा से आयु, यश, बल, आरोग्य और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजा का महत्व, व्रत कथा, पूजा सामग्री, विधि और आरती।

मां कुष्मांडा को क्यों कहा जाता है सृष्टि की रचयिता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है।

मां कुष्मांडा का नाम भी इसी मान्यता से जुड़ा है। माना जाता है कि उनकी मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मां कुष्मांडा का स्वरूप और धार्मिक महत्व मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आठ भुजाएं हैं। उनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं। आठवें हाथ में जपमाला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों का प्रतीक माना जाता है।

मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, उन्हें कुम्हड़े का भोग प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को ‘कूष्मांड’ कहा जाता है, इसी वजह से देवी के इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि मां कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक में है। उनमें सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता है। उनके शरीर की कांति सूर्य के समान तेजस्वी है और उनका दिव्य प्रकाश दसों दिशाओं को रोशन करता है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी जीवों और वस्तुओं में उनका तेज व्याप्त है। मां कुष्मांडा की व्रत कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक समय ऐसा था जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। न धरती थी, न आकाश और न ही जीवन का कोई रूप। चारों ओर केवल अंधकार फैला हुआ था। उस समय मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माना जाता है कि मां की इसी दिव्य मुस्कान से सृष्टि में प्रकाश और जीवन का संचार हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड में अलग-अलग लोकों, जीवों और वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता और आदिशक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। धार्मिक विश्वास है कि मां कुष्मांडा अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होती हैं। जो भक्त पवित्र और शांत मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी उपासना से रोग, शोक और जीवन की परेशानियां दूर होने तथा सुख-समृद्धि और उन्नति मिलने की मान्यता है।