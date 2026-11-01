नवंबर 2026 में रहेगी व्रत-त्योहारों की धूम; देखें दीपावली, छठ पूजा और देव दीपावली तक पूरी लिस्ट

धर्म डेस्क। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वर्ष 2026 का नवंबर माह अत्यंत पावन और विशेष रहने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी (अहोई अष्टमी) से शुरू होकर यह महीना कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली और गुरु नानक जयंती) तक लगातार बड़े महापर्वों और कठिन व्रतों से भरा रहेगा।

इस महीने में सनातन धर्म के सर्वाधिक प्रतीक्षित पर्व जैसे दीपावली (8 नवंबर), चार दिवसीय आस्था का महापर्व छठ पूजा (13 से 16 नवंबर) और चातुर्मास की समाप्ति का प्रतीक देवउठनी एकादशी (20 नवंबर) श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाए जाएंगे।

आइए जानते हैं नवंबर 2026 में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रतों, त्योहारों की सटीक तिथियां और उनके धार्मिक महत्व-

माह के प्रमुख महापर्व और उनका महत्व

दीपावली महापर्व (8 नवंबर)- कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और धनकुबेर की विधि-विधान से पूजा की जाती है।

चार दिवसीय आस्था का महापर्व 'छठ' (13 से 16 नवंबर)- पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल सहित अब देश-विदेश में मनाया जाने वाला यह सबसे कठिन और पवित्र निर्जला व्रतों में से एक है।

13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ आत्म-शुद्धि,

14 नवंबर को खरना का प्रसाद ग्रहण

15 नवंबर की शाम डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य

16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला अनुष्ठान का पारण किया जाएगा।

देवउठनी (प्रबोधिनी) एकादशी (20 नवंबर)- आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योगनिद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु चार माह (चातुर्मास) के बाद इस दिन जागते हैं। इस पावन तिथि के साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त पुनः शुरू हो जाते हैं। अगले दिन 21 नवंबर को पारंपरिक तुलसी-शालिग्राम विवाह संपन्न होगा।